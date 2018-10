Feriado de Nossa Senhora Aparecida movimenta estradas da região

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta sexta-feira (12) em todo o País, movimenta as estradas do Alto Tietê. Entre elas estão a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, a Rodovia Ayrton Senna (SP-70), trecho da praça de pedágio de Itaquaquecetuba, e o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). As responsáveis pelas rodovias realizam ações para reforçar a segurança e orientam os motoristas sobre os horário de melhor fluidez do trânsito.

Desde as 18 horas dessa quinta-feira (11), teve início a Operação Nossa Senhora Aparecida 2018 nas rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que dão acesso ao Litoral.

Da região,a Mogi-Bertioga se integra a ação. De acordo com o DER, é aguardado grande movimentação desde o início da operação. O movimento deve ter permanecido intenso durante a noite e início da madrugada. Nesta sexta-feira (12), no feriado, das 9 às 20 horas, o tráfego deve ser intenso. Já neste sábado (13) a movimentação começa a aumentar após o horário do almoço, por volta das 14 horas, permanecendo até às 22 horas. No retorno dos motoristas, no domingo (14), o fluxo de veículos deve ser alto das 9 horas até o fim do dia.

O DER não informou quantos veículos devem passar pela estrada durante o feriado. Contudo, realizará a tradicional intensificação das atividades operacionais, tais como monitoramento de tráfego e fiscalização, além de estabelecer um esquema de gerenciamento especial para prevenção de eventuais ocorrências que envolvam causas naturais, como alagamentos ou deslizamentos de terra.

Já no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, a Ecopistas, responsável pela rodovia, espera que 850 mil veículos circulem no local durante o feriado. Especificamente na praça de pedágio de Itaquá, na SP-70, a expectativa é de que entre 206 e 219 mil veículos deixem a capital com destino às praias do litoral norte e ao interior do Estado. A operação para o feriado segue até domingo (14), quando o trânsito deve ser mais intenso das 12 às 18 horas.

Em relação ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, a Concessionária SPMAR, responsável pela estrada, estima a passagem de 146 mil veículos durante o feriado prolongado.