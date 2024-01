Feriado de São Sebastião tem missas até domingo e procissão no sábado

Comemorado no próximo sábado (20), o dia de São Sebastião, padroeiro de Suzano, terá missas de segunda a domingo, em diferentes horários, além de procissão no sábado. A igreja de São Sebastião, na cidade, fica na praça João Pessoa, no Centro da cidade.

Apesar de a data ser comemorada no sábado, as ações especiais em alusão ao santo começaram na segunda.

Na segunda, terça e quarta-feira teve louvor ao meio-dia e às 19 horas. Todos na igreja da Matriz.

Na quinta-feira o louvou foi ao meio-dia, às 16 horas e às 19h30. E às 18h30 teve terço dos homens.

Na sexta-feira, último dia antes de 20 de janeiro, teve louvou ao meio-dia, às 16 horas e às 19h30.

Sábado

O sábado, dia de São Sebastião, será mais agitado, com missa às 10 horas e em seguida uma procissão pelas ruas centrais da cidade.

Às 14 horas será a concentração do Apostolado da Oração e às 15 horas nova missa, mas presidida pelo padre Orlando.

E às 19 horas nova missa encerrando a data do santo padroeiro de Suzano.

No domingo segue com a programação normal do dia, com seis missas: 7 horas, 9 horas, 10h30, 16h30, 18 horas e 19h30.

A Prefeitura de Suzano informou que a data é feriado municipal, porém os serviços essenciais continuarão normalmente no período. Vale lembrar que o Parque Municipal Max Feffer também seguirá com o funcionamento normal para o final de semana.

O Pronto-Socorro Municipal (PS), Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192) seguem 24 horas por dia.

A Guarda Civil Municipal (GCM) e Defesa Civil podem ser acionadas pelos telefones (11) 4746-3297 e (11) 4748-5394, respectivamente, e 24 horas por dia.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, atendem demandas relacionadas ao trânsito pelo número (11) 4746-1166, também 24 horas por dia.

Os cemitérios São João Batista e São Sebastião funcionam das 8 horas às 17h30. O velório municipal funciona entre 6h30 e 16h30 e as feiras livres programadas.