Cidades

Feriado de São Sebastião terá 5 missas e procissão em Suzano

Na data, a comemoração contará com o tradicional bolo do padroeiro, procissão após a missa das 10 horas e bingo

19 janeiro 2026 - 22h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Feriado de São Sebastião terá 5 missas e procissão em SuzanoFeriado de São Sebastião terá 5 missas e procissão em Suzano - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

A Igreja de São Sebastião, também conhecida como Igreja Matriz de Suzano, vai realizar cinco missas nesta terça-feira (20) no Dia de São Sebastião. A data é feriado municipal e comemora o dia do padroeiro da cidade.

Segundo o padre Cláudio Taciano, a novena já estava em andamento desde o dia 11 de janeiro. “As missas durante a semana aconteceram sempre ao meio-dia e às 19h, enquanto as do fim de semana aconteceram nos horários habituais da matriz. No próprio dia do Santo, teremos missas às 8 e 10 da manhã, seguidas pela procissão e depois as missas continuam ao meio-dia, 16 e 19 horas”, detalhou.

Na data, a igreja vai comemorar com o tradicional bolo do padroeiro, convidando todos a colaborar. “Estamos também arrecadando fundos para a construção da igreja dedicada ao Divino Pai Eterno, que é unida à paróquia São Sebastião. Por conta disso teremos o Bingo do Padroeiro, a cartela custando R$10 e concorrendo a uma cesta de R$ 300, além de outros prêmios”, destacou o padre.

História do padroeiro

De acordo com o padre Cláudio, celebrar o padroeiro é sempre uma data relevante para o município. “Do ponto de vista histórico, voltamos lá no dia 20 de janeiro de 1827 quando foi celebrada a missa na antiga capela de São Sebastião, onde hoje é a nossa paróquia. Esse santo guerreiro era um soldado que ajudou os cristãos durante a guerra, e por conta disso e de sua fé, foi martirizado”, contou.

O padre ressalta que a data, celebrando mais de 100 anos de devoção, é um convite para ter coragem. “É preciso ser corajoso nos momentos difíceis, e ao mesmo tempo, ser mensageiro da fé em Cristo, mensageiros da paz. Ainda no ano de 2026 nós ouvimos falar em guerras, e isso é uma tristeza muito grande uma vez que nenhuma forma de violência é justificável”, disse.

A Igreja Matriz de Suzano está localizada na Praça João Pessoa, próxima à estação. Interessados em colaborar com a matriz podem ligar no telefone 4748-1534 ou procurar a secretaria da igreja.

