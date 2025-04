Feriado do Trabalhador vai movimentar 373,1 mil veículos na região

O feriado prolongado do Dia do Trabalhador deverá ter tráfego intenso nas rodovias concedidas do estado de São Paulo, conforme projeções da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Em toda a malha rodoviária da concessionária Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra as rodovias Mogi-Dutra (SP-88), Mogi-Bertioga (SP-098), SP-055 (Riviera/Santos) e SP-055 (Praia Grande/Miracatu), o tráfego esperado é superior a 373,1 mil veículos.

Rodoanel

O trecho oeste do Rodoanel deverá receber 1,4 milhão de veículos. Já o trecho leste e sul pode receber a circulação de 1,1 milhão de veículos durante o período, sendo a maior concentração no trecho sul do anel viário com 735 mil.

Operacional

Para garantir a fluidez e a segurança dos motoristas, as concessionárias estarão operando com capacidade total, incluindo suporte integrado ao Centro de Controle Operacional (CCO) e ao Centro de Controle Multimodal da Artesp. Serão disponibilizados 236 ambulâncias, 321 guinchos e 229 postos de atendimento ao usuário ao longo das rodovias.

Em todo o Estado, a expectativa é de que aproximadamente 3,9 milhões de veículos circulem pelas estradas que conectam a capital, o interior e o litoral.