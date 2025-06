Férias em Movimento abre inscrições para edição de inverno em Mogi das Cruzes

Estão abertas as inscrições para a edição de inverno do projeto Férias em Movimento, que será realizado de 7 a 12 de julho no bairro de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. A programação reúne oficinas de dança e teatro para crianças, jovens e adultos, com turmas voltadas tanto a iniciantes quanto a praticantes com nível avançado. O evento conta com direção artística de Cleiton Costa e é organizado pela produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento.

Todas as modalidades da programação oferecem duas vagas para bolsistas, por meio do Ponto de Cultura Arte do Movimento. Para concorrer, é necessário enviar uma carta de interesse com breve currículo até o dia 05 de julho, comprovando residência em bairros periféricos e matrícula em escola pública. O envio deve ser feito pelo WhatsApp ou Instagram @arte_do_movimento. É importante destacar que 50% das bolsas serão destinadas a pessoas pretas e refugiados.

Voltado à formação e ao acesso à cultura, o evento apresenta atividades diversificadas como Breaking Dance, Dança Contemporânea, Balé Clássico, Flexibilidade, Terminologia da Dança, Educação Somática e até uma sessão de Cinema. Entre os professores confirmados estão nomes como o B-Boy Marcin e as bailarinas Anna Malta, Damaris Moura e Giovanna Nobre, além dos organizadores Cleiton Costa e Fernanda Moretti.

Para o público infantil, o tradicional Bailado Brincante oferece atividades lúdicas com jogos teatrais, maquiagem, figurino e danças criativas para crianças entre 4 e 7 anos. Uma das novidades desta edição é a presença do ator e arte-educador Marco Guerra, doutor pela Faculdade de Educação da USP (FEUSP), que ministrará oficinas de teatro em parceria com a Estação Aprendizarte. As turmas serão divididas entre crianças e jovens/adultos. Ao final da oficina, será formado um grupo com alunos interessados em seguir para o curso intensivo no segundo semestre.

Realizado tradicionalmente nos meses de janeiro e julho, o projeto tem como foco o desenvolvimento corporal e artístico com base em práticas pedagógicas diversas. “Costumo orientar os estudantes que, mesmo para quem deseja ser um bailarino ou bailarina clássica, é fundamental explorar outros caminhos de movimento. Ou seja, experimentar técnicas variadas ajuda a estabelecer novas conexões neurais. A diversidade técnica enriquece qualquer modalidade em treinamento. E o Férias em Movimento é o lugar ideal para isso!”, afirma Fernanda Moretti, idealizadora do projeto e diretora da produtora Arte do Movimento.

SERVIÇO

Férias em Movimento – oficinas de férias em teatro e dança

Fernanda Moretti Arte do Movimento

Rua Schwatzmann, 357, 2º andar – Braz Cubas, Mogi das Cruzes

Inscrições e informações: WhatsApp (11) 91094-7066 | Instagram: @arte_do_movimento