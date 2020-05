Ferramenta do Poupatempo realiza serviços online

O Poupatempo lançou na uma ferramenta que possibilita a realização de serviços de forma remota.

O aplicativo Poupatempo Digital, desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), está disponível para todos os municípios de São Paulo e conta com mais de 60 serviços que podem ser realizados pelo celular.

De acordo com a Prodesp, o lançamento da ferramenta foi uma das opções encontradas pelo governo estadual para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus com processos burocráticos, como emissão de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e acompanhamento de emissão de RG.

O Poupatempo Digital oferece ao cidadão a opção de realizar procedimentos e consultar o andamento de serviços, sem a necessidade de deslocamento até um posto físico para acompanhar ou ter a solicitação atendida. Vale lembrar que as unidades físicas do Poupatempo estão fechadas e todo atendimento presencial está suspenso.

Os serviços ofertados exclusivamente pelo aplicativo estão divididos entre os órgãos atendidos pelo Poupatempo. No Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), além da segunda via da CNH, é possível solicitar a renovação do documento e entrar com o pedido da CNH definitiva. Também é possível realizar a consulta de pontos e multas na carteira, pesquisa de débitos de veículos de terceiros, multas, entre outros serviços.

Na área da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, é possível acompanhar a emissão do RG. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o cidadão pode dar entrada no Seguro-Desemprego, realizar a emissão da Carteira de Trabalho e acompanhar a Intermediação de Mão-de-Obra.

A consulta de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) também está disponível no aplicativo, assim como o acompanhamento da regularização de débitos com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Também é possível acompanhar a qualidade do ar e a situação das linhas do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).