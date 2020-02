Ferraz: campanha Fique Sabendo realiza mais de 200 testes de doenças no Carnaval

Na última sexta-feira, 21 de fevereiro, a Vigilância Epidemiológica de Ferraz de Vasconcelos promoveu o “Fique Sabendo”, campanha que tem por objetivo intensificar a oferta de testes rápidos no período de carnaval. A ação ocorreu na estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de Ferraz de Vasconcelos, no Centro, onde foram realizados 198 testes de HIV e sífilis.



Na oportunidade, foi identificado um caso positivo de HIV e um de sífilis. Os pacientes foram encaminhados para testes confirmatórios, e posteriormente, direcionados ao tratamento, que inclusive é realizado na cidade. Durante a iniciativa, também houve a distribuição de preservativos, materiais informativos, bem como orientação por parte dos agentes de saúde para quem passava pelo local.



A Secretaria Municipal de Saúde também aproveitou o ensejo para dar dicas sobre como se prevenir contra o Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os ferrazenses aprenderam que já é um grande passo realizar pequenas ações como higienizar regularmente as mãos, utilizar álcool gel, tossir cobrindo a face evitando utilizar as mãos para isto, não compartilhar objetos pessoais e ainda preferir ambientes ventilados e evitar aglomerações.



De acordo com o titular da Saúde municipal, Aloísio Lopes Priuli, a ação foi muito positiva, considerando não só os números, mas também o interesse da população que passava pelo local. “O ‘Fique Sabendo’, por exemplo, é uma campanha que realizamos já com a certeza que encontraremos resultados positivos, como foi desta vez. Desta forma, conseguimos encaminhar de forma correta a pessoa para um tratamento adequado, provendo o acompanhamento completo. Na sexta-feira, também vimos o interesse dos moradores em saber sobre como se prevenir contra o coronavírus, o que nos ajudou bastante a propagar a informação com mais facilidade” , destacou Priuli.



O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, falou da importância de campanhas. “É a Saúde indo até o munícipe, realizando a busca ativa de doenças, cuidando da população. As campanhas intensificam os serviços que já são oferecidos durante todo o ano da cidade”, concluiu.