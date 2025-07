Ferraz comemora Julho Amarelo de conscientização e prevenção das hepatites virais

Julho é o mês de conscientização e prevenção das hepatites virais em Ferraz de Vasconcelos. A Secretaria de Saúde de Ferraz divulgou a programação temática do mês nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e equipamentos de saúde que serão trabalhados ao longo do mês com pacientes, funcionários e toda a comunidade no entorno.

E o que são as hepatites virais? São infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Entretanto, quando presentes, podem se manifestar como: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. As hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C.

Para chamar a atenção da população para o tema, as unidades serão decoradas no tom do Julho Amarelo e sempre que possível serão realizadas as ações do mês. A programação começa no próximo dia 8 de julho na UBS Santo Antônio com orientações e testagem rápida para hepatites, a partir das 9 horas. A UBS Geraldo José Rodrigues Alckmin, no Jardim Yone, também realizará no próximo dia 11, uma roda de conversa e testes rápidos. A programação se estenderá até o final deste mês com rodas de conversas, testagem das hepatites virais e muita conscientização.

Para o secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, a conscientização é importante para chamar a atenção da população: “Buscar informações sobre a doença ajuda na prevenção e a reduzir e diminuir o número de casos em nossa cidade”, afirmou o secretário, convidando toda a população a participar das atividades em sua UBS de referência. A programação é extensa e segue até o final deste mês com diversas atividades.

Em Ferraz de Vasconcelos, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), localizado na rua Santa Catarina, na Vila Romanópolis, é referência para o tratamento das hepatites virais, com uma equipe multiprofissional para realizar o atendimento e tratamento. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também estão disponíveis para realizarem os encaminhamentos necessários.