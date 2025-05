Ferraz dá início a terceira edição do curso pré-vestibulinho

Alunos e familiares participaram do lançamento da segunda edição do Cursinho Preparatório Pré-Vestibulinho, promovido pela Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos. A cerimônia de abertura ocorreu no último sábado (17) na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professora Primorosa Jorge do Nascimento, na Vila Santo Antônio, e contou com a presença da prefeita Priscila Gambale.

Neste ano, 155 estudantes participarão do projeto que vai prepará-los para ingressar nas escolas técnicas estaduais ou institutos federais. Com a mensagem de boas-vindas, o primeiro encontro apresentou a equipe técnica de professores e gestores, o calendário das aulas e metodologia de ensino.

Na segunda edição, o índice de aprovação dos participantes do curso nas escolas técnicas foi de 82% e neste ano a expectativa é que esse número seja superado.

Outro destaque fica para o número de inscritos, em 2023 foram 75, 2024 aumentou para 100 e agora em 2025, 155 alunos participantes.

“A proposta é incentivar os estudantes a continuarem os estudos a longo prazo. Será um espaço de orientação para motivar e oferecer apoio aos alunos durante o processo de escolha pela profissão”, destaca a titular da pasta, Paula Trevizolli.

As aulas do Cursinho Preparatório Pré-Vestibulinho vão de 24 de maio a 13 de dezembro e ocorrerão todos os sábados, também na Emeb Primorosa Jorge do Nascimento. Para mais informações, a Secretaria de Educação atende pelo telefone 4674-7902 ou 4674-7906.