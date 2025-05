Ferraz de Vasconcelos encerra as atividades do Maio Laranja

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Assistência Social, encerrou nesta quarta-feira (28) as atividades do “Maio Laranja”, campanha de combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, com ações de conscientização no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Parque São Francisco.

A abertura da campanha ocorreu na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV), com o tema “Acolher é proteger: enfrentamento à violência sexual com atendimento humanizado” e, ao longo do mês, diversas ações de incentivo foram realizadas, como panfletagens e palestras informativas para orientar, prevenir e denunciar este tipo de violência.

O secretário de Assistência Social, Marcos Rogério, afirma a importância de continuarmos com esse olhar de atenção aos pequenos.

“A campanha está acabando, mas o cuidado ainda continua. Ações como essas são de extrema importância para trazer à memória da comunidade a importância de dialogarmos sobre o assunto, pois a prevenção sempre será o melhor remédio”, afirmou o secretário.

Vale ressaltar que a campanha se encerra, porém os canais de denúncia continuam abertos ao longo de todo o ano, e para denunciar basta ligar no Disque Direitos Humanos pelo telefone 100, ou ao Conselho Tutelar por meio do número (11) 96182-9156.