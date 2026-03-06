Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/03/2026
Mês das Mulheres

Ferraz de Vasconcelos promove programação especial durante o Mês da Mulher

Ações organizadas pela Coordenadoria da Mulher incluem palestras, serviços de saúde, qualificação profissional e atividades de valorização feminina ao longo de março

06 março 2026

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Coordenadoria da Mulher, preparou uma programação especial em celebração ao Mês da Mulher. Ao longo de março, diversas atividades serão realizadas com o objetivo de promover informação, acolhimento, fortalecimento da autonomia feminina e acesso a serviços públicos.

A agenda contempla palestras, rodas de conversa, ações voltadas à saúde da mulher, iniciativas de qualificação profissional e atividades de conscientização sobre direitos e enfrentamento à violência. As ações serão realizadas em diferentes equipamentos públicos do município, aproximando os serviços da população.

Entre os destaques da programação está o Emprega PAT na Casa da Mulher, que será realizado no dia 10 de março, em parceria com o Sebrae. A iniciativa oferecerá orientações sobre empreendedorismo, oportunidades de emprego e apoio para mulheres que desejam ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.

Na área da saúde, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também participam da mobilização com ações relacionadas ao Março Lilás, intensificando a coleta do exame preventivo Papanicolau em unidades como UBS Margarida, UBS Castelo, UBS CDHU e UBS São Lázaro, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer do colo do útero.

A programação busca valorizar o protagonismo feminino e ampliar o acesso das mulheres a políticas públicas que promovam qualidade de vida, autonomia e proteção social.

Para a Coordenadoria da Mulher, a iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção da igualdade e com o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres ferrazenses. O mês de março é um momento importante de reflexão, mas também de ação. 

Acompanhe a programação completa das atividades na rede social da Prefeitura.

