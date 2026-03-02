Ferraz de Vasconcelos tem a menor taxa de homicídio entre as grandes cidades do Alto Tietê

Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) posicionam Ferraz de Vasconcelos no topo do ranking de segurança da região em 2025. Com índice de 3,76 homicídios por 100 mil habitantes, o município registra taxa 46% inferior à média regional e consolida-se como referência em proteção à vida na região metropolitana.

O indicador por 100 mil habitantes é o critério técnico utilizado nacionalmente e internacionalmente para comparar índices de violência letal entre cidades de diferentes portes populacionais, permitindo análise mais precisa do que números absolutos.

COMPARATIVO REGIONAL

A análise dos dados da SSP-SP revela que Ferraz de Vasconcelos apresenta taxa inferior às demais cidades abaixo:

* Ferraz de Vasconcelos: 3,76 (186.479 habitantes | 7 homicídios)

* Mogi das Cruzes: 4,04 (470.302 habitantes | 19 homicídios)

* Poá: 7,52 (106.355 habitantes | 8 homicídios)

* Itaquaquecetuba: 7,57 (382.983 habitantes | 29 homicídios)

* Suzano: 8,12 (320.261 habitantes | 26 homicídios)



Entre as cidades com população acima de 100 mil habitantes, grupo ao qual Ferraz pertence, o município apresenta a melhor performance em segurança pública, com taxa 46% inferior à média do grupo (6,98 por 100 mil habitantes).

O desempenho positivo é atribuído aos investimentos contínuos da gestão municipal em tecnologia, infraestrutura e fortalecimento das equipes de segurança. Entre as principais ações implementadas estão:

Monitora Ferraz: Sistema de videomonitoramento com mais de 200 câmeras instaladas em pontos estratégicos do município, permitindo resposta rápida a ocorrências e auxiliando investigações.

Fortalecimento da GCM: A Guarda Civil Municipal foi equipada e teve seu efetivo fortalecido, ampliando a presença nas ruas e a capacidade de resposta.

Operações integradas: Intensificação das ações coordenadas entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, com patrulhamento estratégico e operações de combate à criminalidade.

Iluminação pública: Ampliação da iluminação em áreas estratégicas, contribuindo para inibir ações criminosas e aumentar a sensação de segurança.

“O Estado por meio da Coordenadoria de Análise e Pesquisa, a CAP, monitora a criminalidade, com ênfase em 9 tipos penais, sendo o homicídio um desses indicadores. Em Ferraz, graças ao trabalho integrado das forças de segurança e a análise desses dados de forma contínua, foi possível trabalhar pela diminuição dos casos com operações preventivas de combate à criminalidade e nossa pretensão é continuar com a tendência de queda, não somente neste indicador, mas também em todos os crimes que impactam a segurança da população ferrazense, salienta a Secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil, Daniele Cristina Oliveira de Freitas.

A administração municipal reforça o compromisso de manter a tendência de queda nos índices criminais, ampliando políticas públicas voltadas à proteção da vida e ao fortalecimento da sensação de segurança da população. O objetivo é consolidar Ferraz de Vasconcelos como município modelo em segurança pública na região do Alto Tietê.

Em 2026, houve crescimento nas ações integradas da segurança com destaque da implantação da Smart Ferraz, equipamento com tecnologia de reconhecimento facial. Câmeras instalados na Praça da Independência e Praça da Bíblia que são capazes de identificar pessoas procuradas pela Justiça. Além disso, foram contratados 37 novos agentes da Guarda Civil municipal e 7 novas viaturas passaram a integrar a frota da GCM.

A taxa de homicídios por 100 mil habitantes é calculada dividindo-se o número absoluto de casos pela população do município e multiplicando por 100 mil. Esse método permite comparações equitativas entre cidades de diferentes tamanhos, sendo o padrão adotado por organismos nacionais e internacionais de segurança pública.

PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO

A população pode contribuir com a segurança do município por meio de denúncias:

* Guarda Civil Municipal: 153

* Polícia Militar: 190

* Polícia Civil: 197

* Disque Denúncia: 181