Ferraz decreta estado de calamidade pública após chuvas, inundações e deslizamentos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos decretou estado de calamidade pública por conta das fortes chuvas que inundaram vários bairros da cidade na noite de quinta-feira (2).

Em um vídeo publicado em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (3), a prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, disse que reuniu todas as secretarias da cidade para montar uma comissão de enfrentamento à crise no período de chuvas.

“Estamos todos reunidos montando essa comissão para enfrentamento às enchentes aqui em nossa cidade, montando um plano de ação para resolver o problema na nossa cidade”, disse Priscila, que continuou. “Já estamos decretando estado de calamidade pública aqui no município e também buscando parcerias com a Defesa Civil do Governo do Estado, com o Estado de São Paulo também e com o Governo Federal”, afirmou Priscila.

A chefe do Executivo de Ferraz disse que a Prefeitura ficou, ao longo de toda essa sexta-feira, fazendo trabalho de campo, acompanhando e orientando as famílias que foram prejudicadas com as fortes chuvas.

"Já temos uma escola para abrigar as famílias que serão acolhidas e terão alimentação neste período em que a Defesa Civil laudou a necessidade de essas casas serem interditadas", afirmou a prefeita.

Desde o último domingo (29), Ferraz registrou 219 milímetros de chuvas. São 219 litros de água por metro quadrado na cidade dentro de um período de seis dias, conforme aponta o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

No domingo (29), a água inundou trecho da Linha 11-Coral e interrompeu a circulação de trens entre as estações Calmon Viana e Ferraz de Vasconcelos. Porém, as imagens da noite de quinta-feira chocaram e ganharam repercussão nas redes sociais.

Em uma delas, um carro foi arrastado pela força da água em uma rua do Parque São Francisco. Em outra imagem impressionante, um homem aparece pendurado em um caminhão que foi arrastado pela enchente na Vila Jamil, na divisa com São Paulo.

