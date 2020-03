Ferraz decreta suspensão de aulas nas escolas municipais

O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, decretou a suspensão das aulas da rede municipal, seguindo as recomendações do governo do Estado de São Paulo, de prevenção da proliferação do coronavírus.

Foram suspensas também as oficinas de esportes e todas as atividades do Centro de Arte e Cultura e do Centro de Artes de Esportes Unificados (CEU) de Ferraz de Vasconcelos, na cidade Kemel, durante 15 dias a partir de hoje (17).

Os postos de saúde permanecerão abertos. Os funcionários da Saúde que estavam de licença e de férias foram convocados a retornar e devem receber possíveis reforços da equipe da Secretaria de Educação em caso de emergência.

As outras instituições particulares devem se organizar de acordo com as necessidades e recomendações.

Coronavírus em Ferraz

A cidade já confirmou dois casos positivos com pacientes diagnosticado com coronavírus.

Segundo balanço da Vigilância Epidemiológica, a cidade possuiu 13 notificados. Destes, dois são de outros municípios, de acordo com a nota.

O texto enviado pela assessoria da cidade diz, ainda, que nove casos aguardam resultado, e três foram enviados para análise nesta segunda-feira, 16. No Brasil, até o momento, são 234 casos confirmados.