Ferraz inicia "Sacudindo nas Férias 2025" com atividades esportivas gratuitas a partir desta segunda

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, inicia o projeto “Sacudindo nas Férias 2025” nesta segunda-feira, 30 de junho. A ação segue até o dia 25 de julho e oferecerá uma programação variada de atividades esportivas gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia, nos ginásios municipais Marcílio Guerra e Paulo José da Cruz, o “Paulão”.

Voltado a públicos de diferentes idades, o projeto tem como objetivo promover o bem-estar e a prática esportiva durante o período de recesso escolar. As atividades ocorrerão de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde.

Entre as modalidades oferecidas estão futsal, ginástica, vôlei, tênis de mesa e vôlei para a Melhor Idade, todas com acompanhamento de profissionais da pasta de Esporte. A proposta é estimular a prática esportiva como forma de lazer, integração e saúde, especialmente durante as férias escolares, quando muitos jovens e adultos estão com mais tempo livre.

O titular da pasta, José Batista de Souza, destaca que a iniciativa busca movimentar a cidade e proporcionar uma opção saudável de diversão: “queremos que crianças, jovens, adultos e idosos possam aproveitar as férias com muita energia e atividade física. É um projeto pensado para todos, com acesso livre e acolhedor”, disse o secretário.

O projeto “Sacudindo nas Férias” já é tradicional no calendário esportivo do município e, em 2025, promete reunir ainda mais participantes, promovendo integração comunitária e qualidade de vida por meio do esporte.