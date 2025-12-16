Ferraz orienta população sobre uso correto do Ecoponto

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça à população a importância do uso correto do Ecoponto municipal como medida essencial para a preservação ambiental, a limpeza urbana e a promoção da saúde pública. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal e integra as ações permanentes de gerenciamento adequado dos resíduos sólidos no município.



Localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 2801, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, o Ecoponto oferece à população um espaço apropriado para a destinação correta de resíduos, contribuindo para a redução do descarte irregular em vias públicas e áreas comuns da cidade.



Segundo o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, José Aparecido Nascimento, a colaboração da população é fundamental para o sucesso da política ambiental municipal. “Quando o munícipe utiliza o Ecoponto de forma consciente e dentro do horário de funcionamento, contribui diretamente para uma cidade mais limpa, organizada e ambientalmente responsável”, destacou.



O descarte de materiais na calçada ou na área externa do Ecoponto, especialmente fora do horário de funcionamento, não é permitido. Essa prática pode causar acúmulo de resíduos, mau cheiro, proliferação de insetos e roedores, além de impactos negativos ao meio ambiente e à paisagem urbana.



O Ecoponto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto em feriados. A administração municipal reforça que o uso adequado do equipamento é um compromisso coletivo em prol da qualidade de vida da população.