Cidades

Ferraz orienta população sobre uso correto do Ecoponto

Iniciativa integra as ações permanentes de gerenciamento adequado dos resíduos sólidos no município

16 dezembro 2025 - 14h53Por De Ferraz
Localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 2801, no Jardim Nossa Senhora do CarmoLocalizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 2801, no Jardim Nossa Senhora do Carmo - (Foto: Divulgação/FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça à população a importância do uso correto do Ecoponto municipal como medida essencial para a preservação ambiental, a limpeza urbana e a promoção da saúde pública. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal e integra as ações permanentes de gerenciamento adequado dos resíduos sólidos no município.

Localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 2801, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, o Ecoponto oferece à população um espaço apropriado para a destinação correta de resíduos, contribuindo para a redução do descarte irregular em vias públicas e áreas comuns da cidade.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, José Aparecido Nascimento, a colaboração da população é fundamental para o sucesso da política ambiental municipal. “Quando o munícipe utiliza o Ecoponto de forma consciente e dentro do horário de funcionamento, contribui diretamente para uma cidade mais limpa, organizada e ambientalmente responsável”, destacou.

O descarte de materiais na calçada ou na área externa do Ecoponto, especialmente fora do horário de funcionamento, não é permitido. Essa prática pode causar acúmulo de resíduos, mau cheiro, proliferação de insetos e roedores, além de impactos negativos ao meio ambiente e à paisagem urbana.

O Ecoponto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto em feriados. A administração municipal reforça que o uso adequado do equipamento é um compromisso coletivo em prol da qualidade de vida da população.

