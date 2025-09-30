Ferraz prevê 3,6 mil castrações de cães e gatos em 2025 e promove edição no Parque São Francisco

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos projeta realizar até 300 castrações de cães e gatos por mês ao longo de 2025, totalizando cerca de 3.600 procedimentos até o fim do ano. A meta reafirma o compromisso da administração municipal com políticas públicas voltadas ao bem-estar animal, à saúde pública e ao controle populacional de cães e gatos.



No último final de semana, a Prefeitura promoveu mais uma edição do programa de castração gratuita no bairro Parque São Francisco. A ação aconteceu na Avenida Rosa Teixeira Bueno, n.º 305, durante o período da manhã, com atendimento por ordem de chegada e vagas limitadas. Ao todo, 280 animais foram castrados, sendo 80 cães e 200 gatos.



Segundo o gerente de Proteção Animal, Marcos Marcelino Rodrigues, o procedimento é conduzido por profissionais veterinários capacitados e realizado em estrutura adequada. “A equipe conta com ambientes específicos para paramentação e esterilização dos materiais, garantindo total segurança no processo. A castração é fundamental para o bem-estar animal e para o controle da população de cães e gatos no município”, explicou.



No dia da cirurgia, os tutores seguiram recomendações pré-operatórias, como manter o animal em jejum por oito horas e suspender a ingestão de água três horas antes. Já os cuidados pós-operatórios foram orientados diretamente pela equipe responsável.



A população pode obter mais informações sobre o programa junto à Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, pelo telefone (11) 4678-2275.