Ferraz realiza 2ª Plenária da Pessoa com Deficiência

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR), realizou nesta sexta-feira (13) a 2ª Plenária da Pessoa com Deficiência na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

A ação que foi aberta ao público discutiu sobre como trazer mais acessibilidade, inclusão e autonomia para as pessoas com deficiência física, oculta ou mobilidade reduzida.

Participaram da ação representantes de diversos setores, como Educação, Saúde, Procon e a presença da vereadora Selma Francisca, Professora Selma, e do vereador Eliel de Souza, Eliel Fox.

Para garantir mais inclusão social e igualdade de acesso e informação, o evento contou com a presença do intérprete de libras e professor da rede municipal, Maurino Pereira.

O presidente do CMPDMR, Samuel Gomes, destacou a importância de escutar a todos para a construção de políticas públicas de qualidade.

“Esse é um momento de interação e discussão entre o poder público e a população. Saber qual é a dificuldade e como podemos melhorar é um rumo para construirmos uma Ferraz melhor”, pontuou o presidente.

Vale salientar que a plenária ocorre a cada dois meses e é aberta a toda a população.