Ferraz realiza Bazar Solidário no Cambiri

O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta quarta-feira (02) mais uma edição do programa Bazar Solidário. Com o objetivo de ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, a ação que foi realizada no bairro do Cambiri contou com doações de roupas e agasalhos.

Mais de 1500 itens foram distribuídos aos moradores, sendo eles calças, meias, blusas de frio, cobertores, absorventes e calçados. Desta vez, além de roupas, houve também a doação de 300 quilos de frutas, legumes e hortaliças. Vale destacar que todas as peças foram entregues limpas, higienizadas e em bom estado. Cada pessoa pôde apanhar o quanto precisasse.

A ação faz parte da campanha de inverno “Aquece Ferraz”, que recebe as doações e leva até os bairros mais carentes do município por meio do bazar.

“O Bazar Solidário tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Cada item é entregue com muito carinho e comprometimento, principalmente nessa época em que há quedas bruscas de temperatura. Agradeço a cada doação recebida e peço que continuem fazendo parte dessa corrente do bem”, pontuou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale.

Para participar da campanha “Aquece Ferraz”, basta deixar a sua doação em um dos pontos de coleta que estão espalhados por toda a cidade, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas municipais, supermercados, estabelecimentos comerciais, Paço Municipal, igrejas, indústrias ou na sede do Fundo Social, que fica localizada na Rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanopolis.