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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Cidades

Ferraz recebe 1º Evento de Tuning & Rebaixados neste domingo (12)

Encontro promovido por clube local, com apoio da Prefeitura, une cultura automotiva, lazer e ação solidária

09 abril 2026 - 11h40Por De Ferraz
Ferraz recebe 1º Evento de Tuning & Rebaixados neste domingo (12)Ferraz recebe 1º Evento de Tuning & Rebaixados neste domingo (12) - (Foto: Arquivo/Secom FV)

Ferraz sediará, neste domingo (12), a partir das 9 horas, o 1º Evento de Tuning & Rebaixados. A iniciativa é promovida pelo Clube do Fusca e Carros Antigos de Ferraz de Vasconcelos, com apoio da Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Comunicação Social e de Cultura e Turismo. O encontro será realizado no Birutão, localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, nº 118.

Voltado aos apreciadores da cultura automotiva, o evento reunirá veículos personalizados, rebaixados e modelos antigos, com o objetivo de valorizar esse segmento que atrai entusiastas de diferentes gerações. Além da exposição, a programação busca oferecer uma opção de lazer acessível à população, incentivando a convivência social em um ambiente organizado e familiar.

A entrada será solidária, mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que posteriormente serão destinados a ações sociais no município. A organização ressalta que, para garantir a segurança e o bom andamento do evento, não será permitida a entrada com bebidas alcoólicas, alimentos ou equipamentos de som em alto volume.

Para o organizador do evento, Marcos Rogério de Oliveira Santos, a proposta vai além da exposição de veículos. “A ideia é promover um encontro que valorize a cultura automotiva, mas que também tenha um papel social, incentivando a solidariedade e proporcionando um momento de lazer para as famílias de Ferraz”, destacou.

A expectativa é de que a iniciativa passe a integrar permanentemente o calendário cultural da cidade, fortalecendo eventos que unem entretenimento, participação popular e responsabilidade social.

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