Ferraz recebe VI Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial do Alto Tietê

No último sábado, 24 de maio, a cidade de Ferraz de Vasconcelos foi sede da VI Conferência Regional de Promoção da Igualdade do Alto Tietê. O evento foi organizado pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) de Ferraz, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. O evento ocorreu no auditório da FATEC/ETEC, no Jardim São João.

A conferência contou com a participação de representantes das cidades de Poá, Suzano e Mogi das Cruzes, além de convidados de Jaú, Barueri e da capital paulista (representantes do governo do Estado de São Paulo).

A palestra magna foi proferida pelo professor Agnaldo Oliveira. Antes disso, os participantes tiveram a oportunidade de ouvir as mensagens da vice-presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Cida Costa, e do coordenador de Políticas para a População Negra, Robson Silva Ferreira (representante da Secretaria de Justiça e Cidadania do governo do Estado de São Paulo).

O evento contou com apresentações culturais do grupo Capoeira Sampa, dos cantores de Hip Hop Vanessa Crioula e Micke Trambikis e de um poema emocionante recitado por Evaristo Santos (vice-presidente do COMPIR de Ferraz de Vasconcelos).

No tocante aos eixos temáticos, os conferencistas elaboram duas propostas ao governo estadual e três para o governo federal nos seguintes subeixos: Democracia, Justiça Racial e Reparação.