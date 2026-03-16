Ferraz receberá Circuito Sesc de Artes

Um momento de muita alegria e diversão ocorrerá no Calçadão da XV de Novembro no sábado (21), das 14 às 18h. O Circuito Sesc de Artes vem chegando na cidade com oficinas diversas que garantem o desenvolvimento cognitivo dos participantes.

Ao todo, sete cidades do Alto Tietê receberão as atividades, e Ferraz terá o pontapé inicial do projeto.

Entre as oficinas estão: brinquedos ópticos sustentáveis, marcador de páginas 3D com LEDs, mediação de leitura, dança, circo, teatro e música.

O Circuito Sesc de Artes é um evento itinerante que leva diversas atividades culturais gratuitas para centenas de municípios paulistas.

“Aqui a diversão é garantida! Já tem um tempo que o Circuito Sesc traz este trabalho e, todas as vezes, a população ama. O Calçadão é um lugar de fácil acesso, localizado bem no centro da cidade, então a nossa expectativa é que sábado esteja lotado de crianças. Venha e traga toda a sua família", convidou a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto.