sexta 07 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 07/11/2025
Cidades

'Fest Voz 2025' define finalistas em evento com apresentação de Ana Vilela

Prefeito e primeira-dama prestigiam semifinal realizada no Mirambava; 12 crianças foram classificadas para final, que ocorrerá neste sábado (08/11), às 17 horas, na Arena Suzano

07 novembro 2025 - 20h30
O projeto musical “Fest Voz”, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Serviço Social da Indústria (Sesi), definiu seus 12 finalistas durante a última etapa eliminatória, que aconteceu nesta sexta-feira (07/11), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro.

O prefeito Pedro Ishi e a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi prestigiaram a atividade, que contou com a apresentação da cantora Ana Vilela. Também marcaram presença no evento, o vice-prefeito Said Raful; a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, e o presidente da Câmara, Artur Takayama.

Os classificados nesta oportunidade se apresentarão neste sábado (08/11), a partir das 17 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Uma das atrações será o cantor Vitor Kley, um dos principais nomes da música pop brasileira, conhecido por sucessos como “O Sol” e “Adrenalizou”.

Os seis finalistas da categoria “Kids I” (2º e 3º ano) foram Ana Cecília Alcantara Sales, da Escola Municipal Ruy Ferreira Guimarães (música “Levo Comigo”); Esther Vidotti Ribeiro, da Escola Municipal Monica Sonia Franco Pinheiro Maida (música “Bençãos que não têm fim”); Joshua Yan, da Escola Municipal Santina Marotto Iório (música “Velha Infância”); Marianna Araújo de Almeida, da Escola Municipal Therezinha Pereira Lima Muzel (música “Ao ouvir”); Sophia Lopes da Silva, da Escola Municipal Lidia Lima da Silva (música “Troca de calçada”); e Sofia da Cunha Thuzuki Cavalcante, da Escola Municipal Antonio Marques Figueira (música “Meu abrigo).

Já os seis finalistas da categoria “Kids II” (4º e 5º ano) foram Arthur Morais da Silva, da Escola Municipal Therezinha Pereira Lima Muzel (música “Maria Maria”); Hebecca Ashley da Costa Gonçalves, da Escola Municipal Célia Pereira de Lima (música “Deserto”); Paulo Miguel Alves Oliveira dos Santos, da Escola Municipal Ignez de Castro Almeida Mayer (música “O som da nossa voz”); Ester Andrade de Freitas, da Escola Municipal Lidia Lima da Silva (música “Era uma vez”); Alice Victória Oliveira Giovanelli Ferro, da Escola Municipal Manoel Vicente Ferreira Filho (música “Romaria”); e Yasmin Lauane Gonçalves Rodrigues, da Escola Municipal Waldemar Calil (música “Lindo momento”).

Eles foram avaliados por um júri formado pelo maestro Gleberson Santana, o Maestro Binho, pela cantora Adriana Sanchez e pelo produtor cultural argentino Hernan Halak. Já na final, o júri será composto pelas cantoras Ana Vilela e Analu Sampaio, e pelo cantor Rod Melim.

O festival

As semifinais e a grande final encerram o processo que foi iniciado no mês de março deste ano, mobilizando 18 escolas e 96 alunos da rede municipal de ensino. Os alunos apresentaram músicas de diferentes estilos como MPB, forró, samba, pop nacional, rap e rock, sendo selecionados durante audições realizadas entre agosto e setembro.

Os jovens intérpretes participaram de orientações vocais, dinâmicas de palco e oficinas de expressão corporal conduzidas por profissionais ligados à iniciativa. Além de aprimorar a técnica e o desempenho artístico, foram organizadas mentorias com o objetivo reforçar valores como autoconfiança, disciplina e cooperação.

A iniciativa ainda teve um caráter solidário, já que realizou trocas sociais para a final. A entrada foi garantida mediante a doação de um kit de higiene pessoal, composto por uma pasta de dente e um sabonete, na sede do Fundo Social, na sede da Secretaria Municipal de Educação e nas escolas municipais. A ação foi promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Sesi. Ao todo, quatro mil tíquetes foram disponibilizados para o público.

Participaram da iniciativa as escolas municipais Professor Paulo Henrique Barretos; Professor Manoel Vicente Ferreira Filho; Abrão Salomão Domingues; Professora Sonia Regina Alonso Ostermayer; Professora Ignez de Castro Almeida Mayer; Professor Ruy Ferreira Guimarãe; Professora Santina Marotto Iório; Professora Therezinha Pereira Lima Muzel; Vereador Waldemar Calil; Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso; Antonio Marques Figueira; Professora Célia Pereira de Lima; e Professor Damásio Ferreira dos Santos.

A secretária de Educação afirmou que o “Fest Voz” mostrou como a arte pode ser uma aliada do aprendizado. “A competição musical proporciona uma oportunidade para os alunos expressarem suas emoções e desenvolverem habilidades que contribuem para sua formação integral. O ‘Fest Voz’ se tornou um espaço de convivência, de descoberta e de valorização das nossas crianças. Foi bonito ver o envolvimento das famílias e das escolas em uma atividade que uniu educação, cultura e sensibilidade”, declarou a titular da pasta.

Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade ressaltou que a iniciativa foi um exemplo de como a solidariedade e a valorização dos jovens talentos podem caminhar juntas. “O ‘Fest Voz’ emocionou e inspirou todos que participaram, revelando o potencial das crianças. Todas as etapas do projeto celebraram o talento e a generosidade que marcam Suzano. A presença da Ana Vilela e as trocas sociais para o show do Vitor Kley tornaram a iniciativa ainda mais especial”, destacou a primeira-dama.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi frisou a relevância da atividade para o município “Esse festival se tornou uma experiência singular, pois incentivou a cultura local, valorizou os talentos da nossa cidade e promoveu oportunidades para que cada criança participasse ativamente do cenário artístico de Suzano e se sentissem protagonistas. Quero agradecer a parceria com o Sesi neste projeto que contribuiu, de forma significativa, com a educação de nossos alunos”, finalizou o prefeito.

Estiveram presentes no evento no Mirambava, por parte da administração municipal, os secretários Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete); José Luiz Spitti (Cultura); César Braga (Controladoria Geral do Município) e Alex Santos (Governo), assim como a equipe do setor de Projetos Pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação: Sueli Stuchi, Sueli Prestes e Ronaldo Júnior.

Já pelo Sesi, participaram a gerente executiva de Cultura, Débora Viana, o gerente regional, Luiz Claudio Marques, e a coordenadora de Qualidade de Vida, Amanda Meireles Vilar.

