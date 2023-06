Festa da Cerejeira terá apoio da Prefeitura de Suzano

Com apoio da Prefeitura de Suzano, a 36° edição da Festa da Cerejeira ocorre neste sábado e domingo (01 e 02/07), na sede da Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 - Parque Suzano), das 10 às 22 horas. A entrada será gratuita e, para alinhar os detalhes finais da realização de uma das mais conhecidas celebrações da cultura nipônica em Suzano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu a diretoria da entidade em seu gabinete na manhã desta segunda-feira (26/06).

Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo suzanense recebeu o presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata; o vice-presidente da entidade, Marcos Barbosa; o presidente do Conselho Deliberativo da organização, Minoru Harada; e a presidente da associação Hahanokai, Sadako Yoshida; para deliberar alguns aspectos finais envolvendo a organização do evento.

A festividade contará com diversos atrativos ao público. A exemplo, ao longo do evento haverá a 41° edição da Exposição Brasileira de Nishikigois, com a exibição de uma ampla variedade de carpas ornamentais, sendo este um dos mais tradicionais atrativos da ocasião.

Junto disso, a gastronomia oriental, notória por seu apelo na região, também recebe um importante foco. Durante o final de semana, os visitantes terão acesso a uma série de pratos típicos japoneses na área interna do Bunkyo e nas barracas que estarão espalhadas na parte de acesso da sede. Isso inclui o yakissoba, tradicional macarrão preparado com legumes e carnes, o harumaki, popularmente conhecido como rolinho primavera, além do doce sakuramochi, feito a partir de folhas de cerejeira.

Para além da culinária oriental, outro atrativo será a premiação do concurso de Miss Cerejeira. Às 17 horas, a cerimônia de premiação do Mister e da Miss Cerejeira Mirim terá início, ao passo que às 19 horas, será a vez da premiação principal que definirá a campeã da categoria principal, a de “Miss Cerejeira 2023”.

O presidente do Bunkyo ressaltou que, em paralelo à festa, também será feita a arrecadação de peças de roupa e cobertores para a Campanha do Agasalho, coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade. “Por meio dessa importante parceria com a Prefeitura de Suzano, estaremos disponibilizando um local para o depósito de itens em bom estado, então além do entretenimento, estaremos promovendo a solidariedade”, pontuou Katsumata.

Ashiuchi declarou que a festividade é uma das mais importantes do município em termos culturais, por isso, o apoio é essencial. “Estamos falando de um evento tradicional que movimenta um público muito grande, pois a espera pela Festa da Cerejeira é sempre muito grande. Estamos colaborando com a organização do evento, pois seguimos sempre aberto ao diálogo para garantir experiências positivas aos munícipes. Em nome do presidente Reinaldo, parabenizo a diretoria e toda a organização do Bunkyo pela dedicação e seriedade por trás desta que é uma das mais notórias festas de Suzano”, comentou o chefe do Executivo suzanense.