Festa da Uva Fina de Ferraz anuncia programação de peso para 2025

A 41ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos teve a sua grade de shows divulgada nesta quinta-feira, 28. O evento faz parte da programação de aniversário de 72 anos da cidade e vem com um elenco de estrelas que vai do sertanejo ao forró, pagode e gospel. A festa acontecerá entre os dias 9 e 14 de outubro, no complexo esportivo Gotthard Kaesemodel Jr, conhecido como Birutão.

A programação foi planejada de forma diversificada, ideal para todos os gostos. O palco da festa será tomado por nomes consagrados e artistas locais.

A abertura, no dia 9 de outubro, será comandada pelo grupo de pagode Menos É Mais, que promete agitar o público com seus sucessos. No dia seguinte, 10 de outubro, é a vez do forró eletrônico e piseiro de Nattan dominar a noite, garantindo a festa para quem gosta de dançar.

O fim de semana segue com o clássico sertanejo de Bruno & Marrone no dia 11 de outubro, que trarão um show nostálgico e romântico para os fãs. A festa continua no dia 12 de outubro com Ana Castela, a “Boiadeira” que se tornou um fenômeno da nova geração, unindo o sertanejo com o pop de maneira única.

A penúltima noite, 13 de outubro, será marcada pela presença de Leonardo, uma lenda viva do sertanejo, que apresentará seus inúmeros hits que atravessam gerações. Para fechar com chave de ouro, no dia 14 de outubro, o cantor gospel Fernandinho encerrará as celebrações, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o público.

A Festa da Uva Fina não se resume apenas aos shows, o evento irá incluir exposições, gastronomia e atividades para as crianças. Haverá também esquemas especiais de segurança, transporte e trânsito.

Os ingressos poderão ser trocados por alimentos, repassados ao Fundo Social de Solidariedade e posteriormente doados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos irá divulgar, através de seus canais, todos os detalhes e informações da organização da festa.