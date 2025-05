Festa de Santa Rita de Cássia terá inauguração de Memorial a padroeira

Em Suzano, um memorial à Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis, será inaugurado durante a tradicional festa que leva o nome da santa. Com uma extensa programação, que vai do dia 13 ao dia 25 de maio, a celebração vai contar com novena, missa, apresentações de ministérios e músicas. Os eventos acontecem na Paróquia de Santa Rita.

Entre os dias 13 e 21 de maio está programada uma série de novenas e Santas Missas. Segundo o Padre Luis Hidalgo, pároco da igreja, em cada Santa Missa será sorteado um oratório da Santa Rita de Cássia e entregues fitas coloridas.

Celebrando o dia da padroeira, em 22 de maio, às 19h30, acontecerá a missa solene, seguida pela distribuição de rosas aos fiéis. Posteriormente acontece a inauguração do memorial, localizado na igreja. “O memorial é como um museu. Vai contar tanto a história de Santa Rita de Cássia, como a criação da Paróquia, o Instituto Virtutis e a da Festa Nordestina”, comentou o padre.

Já entre os dias 24 e 25 de maio será a vez da festa social. Contará com barracas tradicionais, missas, apresentações de ministérios, músicas católicas e sertanejas. “Essa festa é de uma devoção muito importante para o Brasil”, finalizou o pároco. A paróquia está localizada na rua José Rodrigues Junior, 280, Jardim Gardênia Azul, em Suzano.

Festa Nordestina de Suzano programa concurso de quadrilhas

A 17ª edição da tradicional Festa Nordestina de Suzano terá concurso de quadrilhas, uma novidade na programação. A festividade acontecerá entre os dias 08 e 10 de agosto, no Parque Municipal Max Feffer, e estima receber 80 mil pessoas. Organizado pelo Instituto Virtutis em parceria com a paróquia Santa Rita, o grande destaque dessa edição será um concurso de quadrilhas nordestinas, que reunirá grupos de São Paulo e região. “Nós queremos fazer um concurso com prêmio para essas quadrilhas, teremos 1º, 2º e 3º lugar”, comentou o padre Luis Hidalgo, pároco da igreja.

Além disso, a festa também contará com comidas típicas, o tradicional concurso da Miss Nordestina e uma programação de shows de forró e sertanejo.