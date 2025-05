Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes tem início nesta quinta-feira (29) com programação

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2025, sob o tema "Fé, humildade e meio ambiente" e com o lema "Ensinai-nos a contemplar o esplendor da criação", começa nesta quinta-feira (29) e seguirá até o dia 8 de junho, com uma programação religiosa e festiva, com missas, cortejos e manifestações culturais que moldam a festividade, que na Cidade completa, neste ano, 412 anos de fé e tradição.

A abertura oficial da festa ocorre na quinta-feira, às 16 horas, com uma sequência de eventos que marca a passagem dos símbolos sagrados, como a troca das Bandeiras (2024 para 2025) dos Festeiros e dos Capitães de Mastro, que neste ano, ao contrário do que ocorre tradicionalmente, não será feita na casa do Festeiro, mas sim na residência dos Capitães de Mastro, localizada no Jardim Universo. Neste ato, os Festeiros e os Capitães de Mastro de 2024, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos recebem as suas Bandeiras de volta das mãos do Festeiro e dos Capitães de Mastro de 2025, respectivamente, João Pedro Mota e Lisandro Leonardo da Silva Corrêa e Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa. A esposa do Festeiro João Pedro, Graziela Mota, faleceu em setembro de 2024, de um infarto fulminante, em Cruzeiro, sua terra natal.

Em seguida, o Festeiro e o casal de Capitães apresentam as Bandeiras que irão carregar nos 11 dias de festa. Também serão apresentadas a Coroa e o Cetro. A parte cultural fica por conta da Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida, que louva o Divino Espírito Santo em altar montado na casa dos Capitães.

Após este início, todos seguem até a Prefeitura de Mogi das Cruzes, onde solenemente todos serão recebidos pela prefeita Mara Bertaiolli, secretários, servidores e devotos. O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, também participa deste ano.

Às 17 horas, o cortejo parte da Prefeitura em direção ao Império, na Praça Coronel Benedito de Almeida, onde ocorre a abertura da Festa do Divino, já com a presença de demais devotos. O bispo diocesano faz a bênção do Império, cuja decoração, assinada por Sérgio Vicco, é revelada para a alegria dos fiéis que aguardam ansiosamente, e dos símbolos sagrados — as Bandeiras de Mogi, da Paz e do Divino. Também é realizada a bênção e levantamento do Mastro, responsabilidade dos Capitães de Mastro.

Por fim, o cortejo religioso — com a participação da tradicional Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida — segue pelas ruas da cidade até o local da Quermesse, no Centro Municipal Integrado (C.M.I.) “Deputado Maurício Najar”, na Avenida Cívica, s/nº, Mogilar, onde continuam as festividades, com a abertura oficial do espaço que abriga as barracas de comes e bebes das 30 instituições beneficentes que vendem os seus produtos alimentícios e tradicionais, como o churrasco, o afogado e o tortinho, além do parque de diversões, dentre outras atrações.

A programação completa pode ser conferida no site oficial da Festa do Divino (https://festadodivino.org.br/) e nas redes sociais como o Facebook (https://www.facebook.com/festadodivinodemogidascruzes) e o Instagram (@divinomogi).