Festa Julina do Jardim Dona Benta promove cultura e lazer para a comunidade

A 5ª edição da Festa Julina do Jardim Dona Benta será realizada no próximo fim de semana, durante o sábado (19) e o domingo (20). O evento é gratuito e espera reunir cerca de quatro mil pessoas este ano. Seu principal objetivo é promover lazer e cultura para todos os suzanenses.

Realizada em parceria com a Prefeitura, responsável pela estrutura, a festa é organizada pelo Instituto Olhar do Futuro e pelo líder comunitário Thiago Rodrigues. “Essa edição vai contar, no sábado, com apresentações de dança, um show do cantor de forró Zezinho Barros. Já o domingo será voltado para as crianças, com brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca, música e brincadeiras”, explicou Rodrigues.

Data Horário Evento Sábado (19) das 18h às 00h Show e danças Domingo (20) das 13h às 22h30 Festa das Crianças,

shows e encerramento

Toda a festa é custeada através da colaboração dos moradores e do comércio local, juntos eles possibilitam a realização dessa grande comemoração. “Sem essa ajuda, é praticamente impossível realizar um evento desse tamanho. Cada patrocinador contribui no aluguel dos brinquedos e na compra das comidas”, afirmou. Para Rodrigues, a participação dos vizinhos contribui para fortalecer os laços na comunidade: “A união que vem no preparo ajuda a aproximar ainda mais os moradores”.

O evento será realizado na Rua Juvenal Ribeiro de Souza, no Jardim Dona Benta em Suzano, e está sendo muito esperado por muitos. “A festa é super importante para o bairro e para o município, ela junta os residentes e o comércio local promovendo ações comunitárias. A festa das crianças, por exemplo, é gratuita dentro do evento Julino”, destacou Rodrigues.