Festa Nordestina tem início nesta sexta e chega a 17ª edição em Suzano

A 17ª edição da Festa Nordestina começa nesta sexta-feira (8) e prossegue nos dias 9 e 10 de agosto no Parque Max Feffer, em Suzano.

Organizada pelo Instituto Virtutis, em parceria com a Paróquia Santa Rita de Cássia, o evento tem como objetivo arrecadar recursos para trabalhos de caridade, colaborar com o fortalecimento da cultura nordestina e oferecer um momento de lazer para a cidade. São esperadas cerca de 80 mil pessoas durante os três dias de festividade.

Segundo o padre Luis Hidalgo, da Paróquia Santa Rita de Cássia, a Festa Nordestina é também uma oportunidade para disponibilizar vagas de trabalho no município.

“São mais de 400 pessoas contratadas para o evento, isso ajuda na geração de emprego para os suzanenses”, disse.

Ele completou: “Outra expectativa é oferecer um momento de lazer e conhecimento da cultura nordestina”. Para realizar o evento, os fundos são arrecadados através de patrocínios, da venda de comida e com a Ação Entre Amigos.

Os patrocinadores desta edição incluem a Universidade de Mogi das Cruzes, a Cervejaria Puro Malte Império e a operadora de internet Global Fibra.