Festa de São José Operário reúne atrações musicais e celebração

Com quase seis décadas de tradição, a Festa de São José Operário (rua Roberto dos Santos, 255 – Jardim Casa Branca) segue até o dia 1º de maio (quinta-feira) no Jardim Casa Branca, em Suzano, reunindo apresentações musicais, atividades culturais e celebrações religiosas. O evento é promovido pela Paróquia São José Operário, com apoio da Prefeitura de Suzano, sendo um dos mais tradicionais da cidade e atraindo moradores e visitantes para momentos de lazer e devoção.

Os shows são o ponto alto da festa e ocorrerão neste fim de semana (26 e 27/04) e no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho, com entrada gratuita. A programação começa na sexta-feira (26/04), às 19 horas, com o cantor Sandro Júnior, seguido por apresentação de dança de rua, às 20h30, e o cantor Raffa Augusto, às 21h30. No sábado (27/04), o público poderá conferir a Banda Vortex, às 19 horas, DJ Betto e DJ Duda com o Túnel do Tempo, às 20h30, e, encerrando a noite, o grupo Sampa Crew, às 21h30.

O encerramento da programação musical será no feriado de 1º de maio, começando ao meio-dia com apresentação de Alfredo Benevides. À noite, a agenda segue com o cantor Eros Violeiro, às 19 horas, a Cia. Alabama Country, às 20h30, e o grupo Os Travessos, às 21h30.

Além dos shows, a festa também conta com celebrações religiosas diárias, que incluem missas, orações do terço e bênçãos especiais. O ponto alto da parte religiosa será no dia 1º de maio, Dia do Padroeiro São José Operário, com missa solene às 10 horas, seguida pela tradicional bênção das carteiras de trabalho e, logo após, um almoço especial na praça, promovendo um momento de confraternização entre os fiéis.

A programação religiosa acontece sempre na paróquia e envolve a comunidade local ao longo dos dias de festa. O evento ocorre na praça da Paróquia São José Operário, localizada na na rua Roberto dos Santos, 255, no Jardim Casa Branca, e conta com estrutura para receber o público com segurança, barracas de alimentação e espaço para toda a família. A expectativa é de grande participação popular até o encerramento.

"A Festa de São José Operário é um momento muito especial para nossa comunidade. Mais do que uma tradição, é um tempo de encontro, de fé e de gratidão. A gente celebra o padroeiro dos trabalhadores lembrando do valor de cada esforço, de cada conquista. Que essa festa renove a esperança e fortaleça ainda mais os laços entre as famílias, os amigos e todos que fazem parte deste grande evento”, afirmou o pároco da Paróquia São José Operário, padre Luiz Ricardo Cândido da Silva.