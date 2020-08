Festas são adiadas para 2021 e bufês têm agendas lotadas

Bufês do Alto Tietê estão com as agendas lotadas para 2021. Festas de casamento, de debutantes e até mesmo infantis, que seriam realizadas neste ano, foram adiadas devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Contudo, os bufês ainda aguardam liberação das prefeituras para retornarem aos trabalhos. Segundo os proprietários, medidas de prevenção contra o vírus serão tomadas durante os eventos.

Em Suzano, a proprietária Fernanda Bianca Marques da Silva adiou 25 eventos para o próximo ano. De acordo com ela, a procura pelo serviço já voltou, mas ainda não fechou novos negócios. Isso porque aguarda a liberação da Prefeitura para saber se poderão realizar eventos ainda neste ano. "Para 2021 está bem cheio. Tivemos que transferir 25 eventos. Entre eles estão de casamento e debutante. De um mês para cá a procura aumentou bastante. Não está 100% como costuma ser, mas a reagida foi positiva. Agora, estamos aguardando a liberação", explica.

A dona do bufê também destacou que medidas de prevenção contra o Covid-19 serão tomadas durante os eventos do próximo ano. Entre as ações terão termômetro na porta de entrada da festa, tapete para limpeza para os pés, os funcionários usarão máscaras, terá álcool em gel, além de luvas descartáveis. "Queremos garantir uma boa prevenção, para assim a festa ocorrer da melhor forma e oferecer mais segurança a todos".

O proprietário de um bufê em Poá, Fabricio de Oliveira, vive a mesma situação. Segundo ele, teve que adiar 38 eventos para 2021, sendo 22 de casamento e 16 de debutante. "Esse ano acredito que não vai acontecer mais eventos. Mas ano que vem terá. A procura voltou e para se ter ideia já tem pessoas procurando para 2022", destacou.

Além disso, Fabricio decidiu manter o preço dos pacotes dos eventos. Ele acredita que a situação econômica tanto para o dono de buffet quanto para o cliente é delicada.

Em relação ao retorno dos trabalhos, o proprietário disse que na próxima terça-feira terá uma reunião na Prefeitura para saber detalhes de quando poderão voltar e quais medidas deverão tomar. "Para não ter aglomeração ou risco de contaminação, os funcionários vão usar máscara, luva, e os garçons vão servir os convidados na mesa", comentou.