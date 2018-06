Festival de Atletismo terá 400 atletas neste final de semana em Suzano

Depois do futsal, agora é a vez do atletismo movimentar o circuito esportivo regional. Com a participação de aproximadamente 400 atletas, de sete cidades, acontece neste final de semana o Festival de Atletismo Condemat - Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Serão dois dias de competições – 23 (sábado) e 24 (domingo) – nas categorias Pré-Mirim, Mirim, Infantil e Adulto e provas diversas. O festival marca a reinauguração da Pista Oficial de Atletismo do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira – Suzanão, no Bairro do Colorado, em Suzano.

O Festival de Atletismo Condemat reunirá atletas das cidades de Biritiba Mirim, Guararema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano, com destaque para o grande número de crianças. São cerca de 300 distribuídas nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil, com disputas no sábado (dia 23), das 8 às 13 horas. Elas vão disputar as provas de Velocidade (40, 50 e 60 metros), Lançamento de Pelota, Salto em Distância e Revezamento.

Já no domingo, também das 8 às 13 horas, o Festival de Atletismo Condemat é dedicado aos atletas adultos, homens e mulheres. As provas serão de Velocidade (100 metros), Meio Fundo (1500 metros), Fundo (5000 metros), Arremesso de Peso, Salto em Distância, Lançamento de Dardo e Revezamento 4x100 metros.

“Atletismo éa base de todos os esportes e precisa ser estimulado pelos municípios. A nossa proposta com esse festival é colocar o atletismo em evidência e mostrar que quem joga basquete, vôlei ou futebol também pode correr, valorizando o trabalho dos professores. Além de fomentar a prática entre as crianças e jovens, nós teremos a categoria adulto, que servirá como um importante instrumento na preparação das cidades para os Jogos Regionais”, ressalta Fausto Pizzolato, coordenador da Câmara Técnica de Esportes do Condemat.

Pelo regulamento do Festival de Atletismo, todos os participantes do dia 23 receberão medalhas para incentivo à continuidade da prática do esporte. No dia 24, serão entregues medalhas e troféus para os primeiros colocados nas diferentes modalidades.