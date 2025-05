Festival Diversa chega em Guararema neste fim de semana

Neste fim de semana, a cidade de Guararema, em São Paulo, se tornará sede da quinta edição do Festival Diversa, um evento que tem como missão dar voz às artistas independentes, além de dar luz à produção cultural das mulheres em suas mais diferentes linguagens. Como o próprio nome do festival diz, celebrar a diversidade, a pluralidade racial e a representatividade LGBTQIAPN+, são motes do Diversa, e foram levados em conta na escolha da equipe e line up do evento, que conta com o apoio do Edital Fomento CultSP – PNAB 39/2024.

Depois do sucesso de público na primeira edição presencial, realizada no Galpão Arthur Netto em Mogi das Cruzes no ano passado, nesta edição Guararema foi escolhida por ser um polo turístico muito forte na região do Alto Tietê, com um rico calendário de eventos culturais. O festival terá sua abertura oficial no sábado, 7 de junho, a partir das 13 horas, na Estação Literária Professora Maria de Lourdes Évora Camargo, com a roda de conversa “Mulheres Produtoras: Criação de projetos culturais realizados por artistas e produtoras independentes”, com Lu Zitei e Daniela Torres, e a exibição do curta-metragem “Quimera”, da cineasta Alexia Annes, seguido da roda de conversa “Mulheres no mercado audiovisual”, com Alexia Annes e Isabela Prado. Logo em seguida, ainda no local, a escritora Jô Freitas fará uma apresentação literária. O público será conduzido para o palco principal com a apresentação de teatro de Lu Zitei, e já no Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello as atrações musicais ficarão por conta de Karen Santana, Sandra Vianna, Valéria Custódio e Mari Merenda.

No segundo dia de Festival, o evento recomeça às 13 horas, novamente na Estação Literária, com as rodas de conversa “Acessibilidade para PCD e acolhimentos de mães em eventos culturais”, com Cassia Fernanda, Preta Afroindígena, Ana do Coletivo Ciranda: Feira Popular de Mulheres e “Mulheres na Música: desafios e inspirações”, com Valéria Custódio e Aline Chiaradia. A literatura será representada pela escritora Liana Nakamura. Na sequência, a Cia Mina de Riso conduzirá o público até o parque com sua apresentação de circo. Já no Parque Professora Deoclésia, o grupo Umbigo de Yayá fará uma apresentação de dança e a dupla Ericka Capella e Alyce Luna apresenta uma peça teatral. As atrações musicais que encerrarão o Festival Diversa 5ª Edição serão a cantora mineira Ceumar e a paulistana Ana Cañas, que celebraram o fato de participar de um evento que fortalece a voz das mulheres independentes na arte.

“Uma conquista é poder estar no Festival Diversa, feito e realizado por mulheres. Temos muito a fazer, e produzir juntas é ainda mais potente”, afirma Ceumar, que se apresenta no segundo dia de festival e faz coro com a cantora Ana Cañas.

“Estou muito feliz em participar do Festival Diversa em Guararema! Com line up 100% feminino e toda organização também! É uma alegria e grande conquista um evento desste porte realizado somente por mulheres, algo raro e muito especial! Vai ser um show lindo, tenho certeza!”, celebra Cañas.

O Festival será conduzido e apresentado pela artista Mari Ferraz e contará, ao longo dos dois dias, com três exposições permanentes de literatura e fotografia na Estação Literária.

Sustentabilidade e Acessibilidade

O Festival Diversa 5ª Edição tem ainda o compromisso com a preservação ambiental. A cidade de Guararema tem o título “VerdeAzul”, certificação que reconhece a boa gestão ambiental municipal, além de contar com unidades de conservação. O evento contará com coleta seletiva responsável, bebedouros com água potável gratuita e promoverá o incentivo ao uso de garrafas e squeezes pessoais para reduzir resíduos. Jéssica Vianna, bióloga e diretora artística do evento, explica que o Festival tem, ainda, compromisso com a acessibilidade: durante as apresentações, haverá intérprete de Libras, audiodescrição, monitor em acessibilidade atitudinal e uma tenda de acolhimento para mães e pessoas que precisem se recolher.

Serviço

Festival Diversa 5ª Edição

Quando: Dias 7 e 8 de junho a partir das 13 horas

Estação Literária Professora Maria de Lourdes Évora Camargo - Rua Dezenove de Setembro, 223, Centro de Guararema