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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Cidades

Festival do Yakisoba reúne 4 mil visitantes no Bunkyo Suzano

Evento foi marcado pela distribuição de 1,5 mil pratos de massa fresca ao longo do dia

13 abril 2026 - 15h05Por De Suzano
Festival do Yakisoba reúne 4 mil visitantes no Bunkyo SuzanoFestival do Yakisoba reúne 4 mil visitantes no Bunkyo Suzano - (Foto: Divulgação/Bunkyo Suzano)

A Associação Cultural Suzanense - Bunkyo Suzano viveu um dia de valorização da cultura e da culinária oriental no último sábado (11/04) com a realização do tradicional Festival do Yakisoba, que reuniu mais de 4 mil visitantes em um ambiente de convivência e festividade.

No evento encabeçado pelo Departamento de Mães da entidade, o Haha No Kai, o público desfrutou de uma programação completa, com feira de artesanato, apresentações culturais e diversas opções gastronômicas entre doces e salgados. O destaque da festa foi o prato principal da celebração, a tradicional Yakisoba, patrimônio cultural e imaterial de Suzano que foi distribuído com a venda de mais de 1,5 mil porções ao longo do dia.

A celebração também reuniu figuras notórias de Suzano. A exemplo, ao lado do presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata, e da presidente do Haha No Kai, Sadako Yoshida, o evento foi conduzido pela presidente do Departamento de Sustentabilidade do grupo, Larissa Ashiuchi, que atuou como mestre de cerimônias da ocasião. Outras figuras que marcaram presença foram o presidente da Câmara Municipal de Suzano, Artur Takayama, e as secretárias municipais Cíntia Lira (Administração) e Renata Priscila (Educação), além do controlador-geral do município, Cesar Braga, e da conselheira seccional da OAB/SP, Patrícia Braga.

Larissa ressaltou que os produtos comercializados foram feitos com muito carinho pelos voluntários da entidade, reforçando as tradições da comunidade japonesa. "Há um vínculo muito forte entre a produção familiar e a preservação dos costumes, por isso me sinto honrada em poder fazer parte deste time. Em nome do presidente Reinaldo Katsumata e da querida Dona Sadako, agradeço imensamente a todos", comentou.

Katsumata também agradeceu aos visitantes e enalteceu o empenho da equipe voluntária do Bunkyo Suzano. "O sucesso desta edição é resultado direto da união, do voluntariado e do carinho de cada pessoa envolvida. Seguimos juntos, mantendo vivas as nossas tradições e fortalecendo os laços que fazem do Bunkyo Suzano um verdadeiro símbolo da comunidade nipônica", comentou o presidente.

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