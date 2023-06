Festival irá destinar 10% do faturamento a entidades sociais

Empresas sediadas no Prainha Buena Onda, em Mogi das Cruzes (SP), irão destinar 10% do faturamento do dia 8 de julho a entidades sociais da cidade. A ação, organizada pela Soulcial, startup de impacto social, também irá reunir várias atividades presenciais e digitais, envolvendo toda a sociedade. O Festival Soulcial ocorrerá no dia 8 de julho, das 14 às 22 horas. A entrada é gratuita.

Para participar do evento, os interessados devem baixar o aplicativo Soulcial, se inscrever no game do Festival e escolher uma entidade para apoiar. Ao longo do dia, todas as pessoas que passarem pelo Festival e consumirem produtos do local contribuirão com projetos sociais. O total arrecadado no evento será repartido entre as entidades, na proporção de votos que a entidade recebeu no game.

O game será chamado 2030 e integrará desafios on-line e presenciais, com foco nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Os ODSs se traduzem num apelo global para que, até 2030, a sociedade consiga acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas – em todos os lugares – possam desfrutar de paz e prosperidade.

“Será um grande momento de confraternização e mais uma oportunidade de gerar impacto social na sociedade”, dizem os CEOs da Soulcial e organizadores, Juliana Bertin e Rodrigo Morales. Segundo eles, nos últimos meses, mais de mil pessoas participaram de gincanas por meio do aplicativo e a ideia é reunir esses doadores de forma física, para compartilhar experiências, causos e inspirações.

Ao longo do dia 8, os estabelecimentos comerciais do Prainha Buena Onda funcionarão normalmente e haverá música ao vivo. A repartição das doações às entidades será feita na semana seguinte ao evento.

Game 2030

O participante inicia a jornada votando em uma entidade social. Após a votação, é sorteada uma das lojas do local. O participante deverá ir até a loja, onde encontrará um adesivo com um QRCode. Ao ler o QRCode, deverá responder uma pergunta relacionada a uma ODS. Se acertar, destrava a ODS e segue adiante para outra loja sorteada, repetindo o processo. Se errar, terá que responder outra pergunta.

Ao conquistar todos os ODSs, o jogo termina e o participante tira uma foto num painel “instagramável”. Haverá prêmios aos participantes durante o dia.

Produtos com propósito

Durante o Festival Soulcial, estarão disponíveis para venda as joias Soulcial – lançadas em maio em parceria com a S.Stein. As joias reproduzem a marca da Soulcial, um beija-flor, e 100% do lucro obtido com a venda é destinado às entidades sociais parceiras da Soulcial, as quais o comprador pode escolher no ato da compra.

Também estarão à venda no local camisetas lançadas pela startup, em parceria com a marca Dewa, em que parte do valor de venda será destinado a entidades sociais selecionadas pelo comprador.

A inspiração da marca Soulcial vem da conhecida fábula do beija-flor, que consegue mobilizar toda a floresta para conter um incêndio, a partir da ideia de que para salvar a todos, basta cada um fazer a sua parte. “O beijaflor tem a compreensão de que cada indivíduo pode reequilibrar as relações e colaborar para a sociedade onde está inserido”, diz a Soulcial em seu manual de identidade visual.

Soulcial

Desde 2020, as ações da Soulcial beneficiaram mais de 30 entidades sociais do Estado de São Paulo, totalizando mais de R$ 1,8 milhão em doações de 360 cidades paulistas. No total, a startup tem mais de 6 mil doadores recorrentes.

Uma das principais ferramentas da Soulcial é um aplicativo, por meio do qual é possível doar cupons fiscais com e sem CPF, direcionando os impostos para uma entidade social. Utilizando uma plataforma gameficada, é possível criar ações e ampliar o número de doadores.

Com o app, a Soulcial conecta colaboradores de empresas a projetos de impacto social. Além de gerar doação para uma entidade social, os doadores acumulam até 5% de cashback e concorrem a prêmios nas competições. Para as empresas, a Soulcial realiza o acompanhamento de dados da ação realizada, com relatórios e métricas ESG (práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança).