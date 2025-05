Festival leva arte e cidadania à Comunidade do Rio Abaixo nos dias 15, 16, 17 e 18/5

Desde a criação do projeto Literatura e Paisagismo – Revitalizando a Quebrada, em maio de 2017, que o escritor Ademiro Alves, o Sacolinha, mostra como a cultura e a arte são grandes aliadas para o futuro das cidades. À frente do Festival Literatura e Paisagismo - Revitalizando a Quebrada, que chega à sua terceira edição, o autor de “Dente-de-leão: a sustentável leveza de ser” e “Onde estavam meus olhos?”, entre outros títulos da literatura, promoverá mais uma ação que une grafite, poesia e o plantio de árvores entre os dias 15 e 18 de maio, das 9h às 19h, na Comunidade do Rio Abaixo, em Suzano - SP.



A iniciativa conta com o patrocínio do edital “ARTES INTEGRADAS – Lei Paulo Gustavo - Suzano”, mas para a realização desta atividade, que prevê a contratação de artistas urbanos, poetas e músicos, Sacolinha está desenvolvendo uma campanha de venda dos seus livros para completar o valor necessário para a realização de um projeto dessa envergadura.



Interessados em contribuir com o projeto que tem como premissa revitalizar a periferia para oferecer um ambiente melhor a todos, basta comprar um livro do escritor diretamente pelo site www.escritorsacolinha.com/store. A proposta da ação é criar animações urbanas para garantir dinâmica aos bairros e uma paisagem mais humana.

Os artistas contratados irão circular durante cerca de uma hora e meia em cada local que será revitalizado. A ideia é movimentar os bairros com música e poesia para que a população tenha esse contato quando estiver andando pelo bairro.

A ação terá início com a preparação dos espaços que receberão as intervenções artísticas. Na quinta e sexta-feira (15 e 16/5) será realizada a limpeza das áreas e manutenção dos muros. O sábado e domingo (17 e 18/5) serão dedicados ao grafite de poesia nas paredes e ao plantio das mudas de árvores nas calçadas dos vizinhos que autorizaram.

A grafitagem nos muros ficará sob a responsabilidade de dez artistas urbanos de Suzano e região, sendo eles Artgabink, Neli, Niko, Oreia, Yamarela, Jae, Jana Ilustra, Raça, Rod e Ruy Guanaes.

De acordo com o Sacolinha, que comandou as primeiras edições do festival em 2018 e 2021, a arte aliada ao senso de coletividade, organização e participação popular tem o poder de transformar não somente o espaço urbano, mas a consciência das pessoas para produzir resultados significativos na vida da comunidade:

“A dimensão deste projeto é enorme. Trata-se de uma inovação social e cultural através do grafite, da literatura, da música e do plantio de árvores com o objetivo de alterar a paisagem urbana da periferia e minimizar as desigualdades. A arte é mobilizadora e permite que as mudanças atinjam não somente o espaço físico, mas que provoquem transformações na vida das pessoas”, explica Sacolinha, idealizador do Festival.

Além da Comunidade do Rio Abaixo, mais 6 bairros do entorno serão contemplados com o projeto, são eles: Jd. Revista, Jd. Alterópolis, Jd. Gardênia Azul, Jd. Margareth, Jd. Europa e Chácara Mea.