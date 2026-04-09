Festival Somos Criativus 2026 amplia alcance e destaca economia criativa

O Instituto Léa Campos realiza, entre os dias 21 e 26 de abril de 2026, a 3ª edição do Festival Somos Criativus, consolidado como um dos principais eventos dedicados à economia criativa e ao empreendedorismo criativo no Brasil. A programação acontece na semana do Dia Mundial da Criatividade, celebrado em 21 de abril, e neste ano se expande para mais de 20 cidades, incluindo regiões do Alto Tietê, litoral norte paulista e sul de Minas Gerais.

Com o tema “Criatividade que transforma territórios”, o festival destaca a importância da economia criativa como motor de desenvolvimento econômico e social. Atualmente, o setor representa mais de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e reúne cerca de 7,5 milhões de profissionais no país.

A data que inspira o evento foi instituída globalmente em 2018, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou o Dia Mundial da Criatividade e Inovação por meio da Resolução 71/284, reconhecendo o papel estratégico da criatividade para o desenvolvimento sustentável.

Criado em 2023, o Programa Somos CRIATIVUS, do Instituto Léa Campos, tem como objetivo impulsionar o impacto econômico da economia criativa nos territórios, por meio de ações de capacitação, qualificação e valorização das identidades locais. A iniciativa busca estimular o empreendedorismo criativo e fortalecer lideranças, ampliando oportunidades e visibilidade nas cidades participantes.

“Desde então, o festival vem crescendo de forma significativa. A primeira edição, realizada em 2024, contou com atividades em cinco cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Já em 2025, com o tema ‘O que a gente cria movimenta a economia’, o evento alcançou 19 municípios simultaneamente. Agora, em 2026, amplia ainda mais sua atuação territorial e diversidade de programação”, conta Rodrigo Fernandez, presidente do Instituto Léa Campos

O Festival Somos Criativus reúne artistas, empreendedores, gestores públicos, educadores e representantes de diversos segmentos, promovendo uma intensa agenda de atividades, como oficinas, palestras, feiras criativas, exposições e apresentações culturais. A proposta é fortalecer redes colaborativas, incentivar a inovação e fomentar o desenvolvimento sustentável por meio da criatividade.

O festival este ano tem como embaixador o apresentador do Programa Compartilha, exibido pela TV Diário, afiliada da Rede Globo, Filipe Almeida, que no ano de 2021 foi embaixador do Instituto Lea Campos. Para ele, o evento além de movimentar a Economia Criativa, gera capacitação e muitos bons frutos.

“Me sinto muito feliz de mais uma vez representar o evento que respira criatividade, respira Economia Criativa, a criatividade que movimenta pessoas , mercados, lugares, que transforma a vida das pessoas e isto está muito ligado a um propósito que eu tenho como comunicador também, então para mim é uma honra poder levantar essa bandeira da criatividade divulgando as ações do Somos Criativus por mais um ano”, celebra.

Entre os destaques da edição deste ano está a realização da 1ª Conferência de Economia Criativa do Alto Tietê, além de encontros temáticos, ações formativas e mostras artísticas voltadas a diferentes público.

Conferência de Economia Criativa do Alto Tietê será ponto alto da programação

Um dos principais destaques do festival será a 1ª Conferência de Economia Criativa do Alto Tietê, que acontece no dia 22 de abril de 2026, das 13h às 17h, em Mogi das Cruzes, São Paulo.

O encontro será realizado na sede do Sebrae Alto Tietê e reunirá representantes do poder público, empresários, organizações e sociedade civil para debater estratégias e caminhos para o fortalecimento da economia criativa na região.

Alinhada ao tema do festival, a conferência propõe reflexões sobre o papel da criatividade como vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural, promovendo o intercâmbio de experiências entre diferentes cidades.

A programação inclui painéis temáticos mediados, com discussões sobre empreendedorismo criativo, políticas públicas, inovação e desenvolvimento territorial. A proposta é construir, de forma colaborativa, diretrizes e ações concretas para o fortalecimento do setor no Alto Tietê. A abertura do evento contará com apresentação musical da cantora mogiana Djane Borba.

A conferência tem apoio de instituições como Sebrae, Sincomércio e TV Diário, reforçando a relevância da iniciativa para o desenvolvimento regional

A programação completa pode ser conferida no site : www.institutoleacampos.org

Serviço

Conferência de Economia Criativa do Alto Tietê

Data: 22 de abril de 2026

Horário: 13h às 17h

Local: Sebrae Alto Tietê, Mogi das Cruzes-SP