Filas se formam nas agências da Caixa para retirada do PIS

Suzanenses que têm direito as cotas dos Programas de Integração Salarial (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) formavam filas enormes nas duas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) para sacar o benefício. A espera era de pelo menos uma hora. No entanto, a demora não incomodava os beneficiários, que afirmaram estar animados para retirar o dinheiro e pagar dívidas e até mesmo usá-lo para viajar.

A Caixa Econômica Federal iniciou nova fase de pagamento das cotas do PIS, conforme as novas regras estabelecidas.

Nesta primeira etapa aproximadamente 2,9 milhões de brasileiros terão direito ao saque das cotas. O valor total disponível para essa etapa ultrapassa R$ 4 bilhões, que poderão ser sacados até 29 de junho de 2018.

Assim, o movimento era intenso nos dois bancos localizados na Rua General Francisco Glicério, em Suzano. Na 1ª agência, que fica no 1.600, a fila era maior. De acordo com um funcionário do banco, mais de 600 beneficiários passaram pelo local para sacar o dinheiro desde segunda-feira.

O desempregado Nelson Okamoto foi um deles. Ele trabalhava como conferente de supermercado e disse que esperava uma boa quantia de dinheiro para quitar as dívidas e ficar tranquila financeiramente por alguns meses. "Preciso desse montante para pagar contas. Mesmo com toda essa fila não custa nada ficar", explicou.

Na fila, tinha até pessoas que buscavam saber se tinham direito ao benefício. Esse é o caso do desempregado Nivaldo de Jesus. "Trabalhei como vigilante e segurança. Vou ver se tenho dinheiro para retirar e assim, pagar divididas e guardar na poupança".