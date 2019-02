Filmes de aventura vão invadir a telona do Cineteatro neste mês

Crianças e adolescentes de Suzano poderão encerrar suas férias escolares com chave de ouro no Cineteatro Wilma Bentivegna. Isso porque, entre os dias 5 e 28 de fevereiro, o espaço cultural, localizado na rua Paraná, 70, no centro, contará com uma programação de filmes de aventura selecionados especialmente para o público infanto-juvenil. Serão duas sessões no dia para cada longa-metragem: às 9h30 e às 14h30.

Para começar, nesta terça-feira (5), a animação "Hotel Transilvânia 3 – Férias Monstruosas" tomará conta da telona do Cineteatro. O filme retrata as peripécias da família do vampiro Drácula, que é presenteado pela sua filha com férias em um cruzeiro.

Já no dia seguinte, 6 de fevereiro, é a vez de "Guardiões da Galáxia – Volume 2" agitar a sala de cinema. Na trama, os personagens devem lutar para manter a equipe unida, enquanto desvendam os mistérios sobre o verdadeiro pai de Peter Quill, interpretado pelo ator Chris Pratt.

Por fim, na quinta-feira (7), a exibição do sucesso da Disney "Viva – A Vida É Uma Festa" promete diversão para toda a família. Miguel, um menino de 12 anos, sonha em ser um cantor famoso, mas tem de lidar com a desaprovação de todos os seus parentes, que acreditam que a música é uma maldição.

A partir do dia 19 de fevereiro (terça-feira), a programação no Cineteatro é outra. O primeiro filme a ser apresentado é "Carros 3", que conta as dificuldades do campeão Relâmpago McQueen após sofrer um acidente grave na pista de corrida.

Na quarta-feira (20), a franquia do Universo Marvel volta a marcar presença no espaço cultural com o blockbuster "Vingadores – Guerra Infinita". O filme apresenta a luta dos super-heróis contra o plano maligno do vilão Thanos de prejudicar a vida de bilhões de humanos.

E, para encerrar, na quinta-feira (21), será exibida a animação "Touro Ferdinando", que narra a história de um dócil touro que vive como animal de estimação de uma família da Espanha e, de uma hora para a outra, é capturado e levado para participar de touradas.

Reprises

Além disso, há uma boa notícia para os cinéfilos que não conseguirão esvaziar as agendas para acompanhar os sucessos dessas semanas. A programação dos dias 5, 6 e 7 será reprisada na terça (12), quarta (13) e quinta-feira (14) que vem. Já os filmes do dia 19, 20 e 21 poderão ser assistidos novamente nos dias 26, 27 e 28.

Todas as sessões são livres para todo tipo de público e oferecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Cultura. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4747-4180.