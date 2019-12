Fim de ano: Nordeste é a região mais procurada por turistas de Suzano

Com a aproximação das festas de final de ano, a procura pelas praias do Nordeste cresce nas agências de Suzano e região. Apesar do petróleo encontrado nas belas praias da região nordestina, os estados do Nordeste lideram como os locais mais procurados pelos suzanenses.

O proprietário da Utiyama Turismo, de Mogi das Cruzes, Fabio Guine, conta que a procura pelo Nordeste, Gramado, no Rio Grande do Sul, e países da Europa e Estados Unidos aumentou.

Ele afirma que o mês de novembro, em relação a outubro, foi positivo. "Observamos um aumento durante novembro. A nossa expectativa para dezembro é boa, pois sempre tem gente que decide fechar viagem de última hora. Em dezembro sempre trabalhamos bem. Temos o pacote de Natal e também o do Reveillon".

O proprietário ainda diz que está otimista com as vendas do ano que vem, por conta dos feriados prolongados. "2019 foi um ano positivo, acredito que ano que vem será melhor que este".

A agência de turismo Ray Tur também contabiliza maior procura pelo Nordeste. "Novembro está sendo positivo. Em dezembro não observo tanto movimento, penso que as pessoas têm um planejamento quanto às viagens, então quem tem de fechar pacote para o final do ano, já fecha antes. Mas esperamos que as vendas cresçam de 10% a 15%", pontua a proprietária Raimunda Pereira.

A CVC de Suzano informou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que os destinos com praia são os mais procurados pelos suzanenses, em especial as praias nordestinas. A empresa disse que não é possível fornecer expectativas para os próximos meses, por se tratar de uma empresa de capital aberto. "Mas podemos afirmar que esse é o período de maior movimento em viagens. É nesse período que os brasileiros procuram fechar suas férias e já programar suas viagens para o período de recesso".

Na agência Via Firenze pacotes para viagens de navio (cruzeiro) e ao Nordeste estão entre os mais procurados pelos clientes. Passagens avulsas para o interior de São Paulo e Minas Gerais também estão sendo procuradas. Já no exterior, Cancun e Punta Cana são os destinos mais cobiçados.

"A procura em novembro aumentou em relação a outubro", disse a proprietária da agência, Fernanda Amaral.