Fim de semana do Dia das Mães terá tempo aberto e frio em Suzano

O fim de semana das mães será de frio em Suzano.

De acordo com meteorologistas do portal Climatempo, o sol vai aparecer nos três dias na cidade, com temperaturas variando entre 9°C e 23°C.

Isso ocorre por conta de uma grande e forte massa polar, que vai derrubar a temperatura na cidade.

No entanto, não há chance de chuva, pelo menos até a sexta-feira da próxima semana (15).

Com isso, o ar vai ficar mais seco no município. Neste final de semana, o sol vai ser predominante, mas a sensação será de frio.

Frio hoje

Hoje, a temperatura mínima será de 11°C e a máxima não passa dos 18°C na cidade.

Segundo o portal, o sol vai aparecer com muitas nuvens durante o dia e, em alguns períodos, o céu pode ficar nublado. À noite, as nuvens reduzem em Suzano.

A temperatura mínima do dia poderá ser sentida logo pela manhã, com 11°C por volta das 6 horas. Ela vai subir até às 14 horas, quando atingirá a máxima de 18°C. Ao final da tarde, volta a cair.

Já amanhã, o tempo será aberto durante o dia e o céu não terá nuvens. A temperatura mínima registrada chega aos 9°C por volta das 6 horas e máxima aos 21°C no início da tarde.

À noite também será limpa, sem a presença de nebulosidade.

Dia das Mães

O Dia das Mães será muito semelhante ao cenário de sábado em Suzano.

O domingo (10) novamente será de sol predominante durante todo o dia, sem a presença de nuvens no céu. À noite, o céu também ficará aberto. A mínima será novamente de 9°C e a máxima chega aos 23°C.

Domingo na região

O tempo na região será parecido ai de Suzano no domingo.

Em Poá, o sol aparece o dia inteiro sem nuvens no céu. A mínima no Dia das Mães chega aos 8°C e a máxima será de 24°C. Em Ferraz, o cenário será semelhante e a temperatura varia entre 9°C e 24°C.

Em Mogi, o domingo vai ser marcado pela presença de sol o dia todo sem nuvens no céu. A mínima será de 8°C e a máxima de 23°C.

A mesma coisa acontece em Itaquaquecetuba, com temperaturas variando entre 8°C e 24°C.