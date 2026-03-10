Fim de semana tem 'Girls Skate Jam' e 'Skate Jam Suzano' com atletas de todo o Brasil

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação Suzanense de Skate, promoverá neste sábado e domingo (14 e 15/03) duas ações voltadas à cultura do skate no município: o “Girls Skate Jam”, no Suzano Skate Park (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), e o tradicional “Skate Jam Suzano”, nas escadarias do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Paraná, 139 – Centro).

A programação reunirá atletas de diferentes regiões do Brasil em competições das modalidades Street e Park, além de oferecer atividades culturais, oficinas, espaços de convivência e atrações abertas ao público, consolidando Suzano como um importante ponto de encontro da cena do skate.

O “Girls Skate Jam” ocorrerá entre 8 e 19 horas, no Suzano Skate Park, considerada uma das maiores pistas públicas do País. A iniciativa tem como objetivo incentivar a participação feminina no skate e ampliar a presença das mulheres na modalidade, criando um espaço de visibilidade, troca de experiências e incentivo à prática esportiva.

A competição será dividida nas categorias “Street” e “Park”, com níveis iniciante, e “Pro Open”. A “Street” ocorre em obstáculos que simulam elementos do espaço urbano, como corrimãos, escadas e bordas, exigindo técnica e criatividade das skatistas. Já a categoria “Park” ocorre em pistas com transições e curvas, permitindo manobras aéreas e maior fluidez nas linhas.

No nível iniciante, a proposta é formativa, estimulando novas praticantes a participarem da experiência competitiva em um ambiente de incentivo e aprendizado. Todas as participantes receberão medalhas de participação, como forma de reconhecer o esforço e estimular a continuidade no esporte.

Já na categoria “Pro Open”, voltada a atletas com maior nível técnico, as disputas ocorrem em baterias com linhas cronometradas, nas quais as skatistas precisam realizar sequências de manobras dentro de um tempo determinado, sendo avaliadas por critérios como dificuldade, criatividade, execução e estilo. As melhores colocadas receberão premiação em dinheiro. A campeã da modalidade “Street Pro Open” também garantirá uma experiência especial: uma viagem para conhecer a skatista Rayssa Leal e participar do evento “Rolê das Minas”, encontro que reúne atletas de diferentes regiões do País e incentiva a presença feminina no esporte.

Além da disputa esportiva, o encontro também se configura como um movimento cultural que valoriza a representatividade feminina dentro da cena do skate, promovendo inclusão, troca de experiências e conexão entre diferentes gerações de praticantes.

Já no domingo será realizada mais uma edição do “Skate Jam Suzano”, também das 8 às 19 horas, nas escadarias do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. A disputa reúne skatistas de diferentes estados em uma competição no formato jam session, modelo bastante comum em eventos da modalidade.

Nesse formato, os atletas entram no percurso ao mesmo tempo e realizam suas manobras de forma livre, interagindo entre si e aproveitando os obstáculos disponíveis. Diferentemente das baterias tradicionais, a atividade prioriza a criatividade, o improviso e o estilo individual de cada skatista, criando um ambiente dinâmico e próximo da essência da cultura do skate.

A competição também prevê premiação em dinheiro para os melhores colocados, além de garantir ao campeão uma vaga no “Tampa Am”, considerado um dos campeonatos de skate mais prestigiados do mundo. Realizado na cidade de Tampa, nos Estados Unidos, o evento reúne alguns dos principais nomes da modalidade e funciona como porta de entrada para competições internacionais de alto nível. O vencedor da etapa em Suzano terá passagem, inscrição e hospedagem incluídas para representar a cidade na disputa.

Além das competições, os dois dias de programação contarão com estruturas voltadas à convivência e ao lazer do público. Entre as atividades previstas estão oficinas de pintura, área de food trucks, espaço kids e uma pista de skate destinada a iniciantes, permitindo que crianças e jovens que estão começando na modalidade possam praticar e ter o primeiro contato com o esporte. A proposta é ampliar a participação da população e transformar a programação em um ambiente de lazer e integração para toda a família.

Para o presidente da Associação Suzanense de Skate e organizador do evento, Davison Fortunato, o Bob, o encontro representa a força da comunidade que se formou em torno do esporte ao longo dos anos. “O skate sempre foi mais do que competição. Ele é amizade, troca de experiência e uma forma de ocupar os espaços da cidade de maneira positiva. Quando a gente vê a pista cheia, com meninas andando, a molecada aprendendo e atletas de vários lugares chegando em Suzano, dá um orgulho enorme. Nosso objetivo é fortalecer essa cena, valorizar quem já anda e também incentivar quem está começando. Cada evento como esse cria novas histórias dentro do skate e mostra que a cidade tem espaço para todos”, afirmou.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, iniciativas como essas ampliam as oportunidades para os praticantes da modalidade no município. “Suzano tem se consolidado como um importante ponto de encontro para a cena do skate. Eventos como esses ajudam a revelar novos talentos, incentivam a prática esportiva e fortalecem a cultura urbana entre os jovens”, finalizou.