Final de semana deve ter tempo abafado e chuvas neste sábado

De acordo com o portal Climatempo, as temperaturas não vão se elevar tanto. Neste sábado, o dia será de sol e aumento de nuvens de manhã na região. À tarde, a previsão é de que o Alto Tietê receba pancadas de chuva. Elas devem ocorrer também à noite. Em Suzano, a mínima prevista é de 17°C e a máxima chega aos 29°C.

Já no domingo (10), o tempo deve seguir sem chuvas. No entanto, a temperatura cai um pouco, mas sem esfriar. A previsão é de nuvens o dia todo, mas sem chances de chuvas. Em Suzano, a mínima varia entre 17°C e 26°C.

Segundo a Climatempo, tudo isso acontece porque uma massa de ar seco predomina sobre grande parte do Sudeste neste fim de semana. Quase toda a região tem boas aberturas de sol, calor e sem previsão de chuva.

Assim como no Alto Tietê, neste sábado, a previsão é de sol com aumento de nuvens em toda a Grande São Paulo. O dia já começa com temperatura mais elevada em relação à sexta (8) e no decorrer do dia, vai ficar bastante abafado.

A chuva ocorre por conta da aproximação da frente fria vinda da região Sul, que volta a deixar o tempo instável no estado paulista. Há condições para pancadas de chuva à tarde, podendo vir acompanhadas por raios, trovoadas e rajadas de vento.

Mesmo assim, antes de a chuva chegar, ainda dará para aproveitar bastante o dia, que terá sol entre nuvens e tempo bem abafado.

Sobre o domingo, a frente fria se afasta em direção ao oceano, segundo a Climatempo. Na maior parte do Litoral Paulista, o céu fica nublado a parcialmente nublado, com períodos de chuva fraca e diminuição da temperatura.

Por aqui, a nebulosidade será variável. Teremos alguns momentos de céu nublado que intercalam com outros em que o sol aparece mais forte. A temperatura diminui em relação ao sábado, mas não há previsão de frio. O tempo segue abafado ao longo de todo o dia.

O final de semana deve ser de tempo abafado em Suzano e em todo o Alto Tietê. Os meteorologistas alertam que há chances de chuvas neste sábado (9) na região.