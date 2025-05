Final de semana em Mogi das Cruzes tem intensa programação esportiva

O final de semana está repleto de atrações esportivas para a população de Mogi das Cruzes. Neste sábado e domingo (17 e 18/05), os espaços públicos da cidade receberão partidas de basquete, futebol, além de um festival de taekwondo. Os parques da Cidade e Airton Nogueira também são opções para a prática de modalidades esportivas.

No sábado, o Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta, no Mogilar, será o palco do futsal na cidade. A partir das 7h30, o local receberá as finais da modalidade dos Jogos Escolares, com a participação de colégios da cidade e região. Já no período da tarde, a partir das 13h, o Inter Mogi enfrenta o Impacto, nas categorias de base.

Também no Mogilar, o Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos receberá partidas de basquete, envolvendo as equipes de base do Mogi Basquete em competições da Federação Paulista. Às 9h, a categoria sub-14 enfrenta o São Paulo FC, enquanto às 11h, o confronto contra o Tricolor será pela categoria sub-15.

No domingo, o Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos receberá jogos do Mogi Basquete contra o São Paulo FC na categoria sub-12, a partir das 9h, e da categoria sub-13, às 11h.

O futebol será destaque no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, com partidas dos Campeonatos Paulistas das categorias de base. No sábado, o União Mogi das Cruzes joga contra o Ecus nas categorias sub-15, a partir das 9h, e sub-17, às 11h.

No domingo, os jogos serão do Atlético Mogi contra o União Mogi das Cruzes nas categorias sub-13, às 9h, e sub-14, às 11h.

Ainda na manhã de domingo, a avenida Cívica será palco da Corrida da Solidariedade, que percorrerá vias de bairros como o Mogilar e a Vila Nova Mogilar.

Já o Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta receberá, a partir das 8h, o Festival Ninja 2025 de Taekwondo, organizado por uma academia da cidade que também representa Mogi das Cruzes em competições oficiais. O evento é uma oportunidade para os mogianos que quiserem conhecer mais sobre a modalidade terem contato com a arte marcial.

Mais informações sobre as atividades esportivas da cidade podem ser obtidas pelo telefone 4798-5005.

