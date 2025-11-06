Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/11/2025
Cidades

Final do 'Festival Canta Suzano' acontece neste domingo (9)

Objetivo do evento é incentivar intérpretes e compositores da região

06 novembro 2025 - 15h37Por da Reportagem Local
Final do 'Festival Canta Suzano' acontece neste domingo (9) - (Foto: Divulgação)

A grande final do "Festival Canta Suzano" acontece neste domingo (9), no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro Cultural Carlos Moriconi, no Centro. O evento começa às 17 horas e a entrada é gratuita.

O objetivo do evento é incentivar intérpretes e compositores da região, valorizando a produção musical local e fortalecendo a cultura independente. O Festival Canta Suzano é realizado com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

A final reunirá 18 artistas, divididos entre cantor intérprete e cantor compositor. Eles se apresentarão para a banca de jurados, plateia e convidados.

O Centro Cultural Carlos Moriconi está localizado na Rua Benjamin Constant, 682.
 

