A grande final do "Festival Canta Suzano" acontece neste domingo (9), no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro Cultural Carlos Moriconi, no Centro. O evento começa às 17 horas e a entrada é gratuita.

O objetivo do evento é incentivar intérpretes e compositores da região, valorizando a produção musical local e fortalecendo a cultura independente. O Festival Canta Suzano é realizado com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

A final reunirá 18 artistas, divididos entre cantor intérprete e cantor compositor. Eles se apresentarão para a banca de jurados, plateia e convidados.

O Centro Cultural Carlos Moriconi está localizado na Rua Benjamin Constant, 682.

