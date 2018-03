Finalizado projeto para padronização de fachadas do comércio de Suzano

A minuta de lei que prevê a padronização das fachadas do comércio de Suzano está pronta e deve ser apresentada em breve à Câmara de Suzano. O documento não envolve apenas às ruas Benjamim Constant e General Francisco Glicério - principais do centro -, mas toda a cidade. Além disso, a proposta vai tratar também de todas as áreas de comunicação e impactos visuais do município. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

De acordo com a pasta, a minuta de lei trará melhor qualidade de vida e o aumento de atração de novos investimentos, "visto que onde há regularização, há disciplina e bom uso do espaço público", esclareceu em nota. Para isso, a ideia é que a lei já seja validada para os novos comércios que se instalarem na cidade e que se dê um prazo para os existentes se regularizarem e se adaptarem à legislação.

Enquanto a minuta de lei caminha para ser apresentada à Casa de Leis, os comerciantes de Suzano já se animam com a ideia da padronização das fachadas. Esse é o caso do proprietário de uma loja de flores, Edilson Koyama. Ele comentou que aprova a medida, além de destacar que ela trará melhor movimento ao comércio."Muito legal a padronização das fachadas. Não é o dinheiro que vai chamar mais a atenção das pessoas, e sim, o que a loja tem para oferecer. A melhoria trará mais movimento para o comércio também".

Já o atendente Rodrigo Carlos da Silva, que trabalha em um estabelecimento de conserto de aparelhos eletrônicos na Benjamin, disse que a proposta diminuirá a poluição visual. "Sei que cada um tem o direito de querer ter uma fachada melhor do que a outra, mas temos que saber que traria um novo ar ao comércio. Ficaria mais limpo e com grandes perspectivas de melhorar cada vez mais", enfatizou.

Por outro lado, a balconista Regina Joho argumentou que a padronização é bem-vinda, mas que o tamanho das fachadas influência nas vendas. "As pessoas passam na calçada, observam o nome da loja grande na fachada e entram para dar uma olhada nos produtos. Além disso, usam a loja como ponto de referência para ocasiões diferentes. A proposta é boa por um lado, para deixar o visual mais bonito e agradável, mas também tem suas desvantagens".