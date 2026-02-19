Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 19 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Economia

Financiamento de veículos cresceu 9,2% em janeiro

Vendas registram o maior volume desde 2008

19 fevereiro 2026 - 14h13Por Elaine Patricia Cruz Repórter da Agência Brasil
- (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O número de veículos financiados no Brasil cresceu em janeiro, atingindo a marca de 616 mil unidades comercializadas, entre automóveis leves, motos e veículos pesados. Os dados são do levantamento da Trillia, nova linha de negócios de dados da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

Foi o maior volume registrado para um mês de janeiro desde 2008 e representou alta de 9,2% na comparação com o mesmo período de 2025.

Entre o total de veículos financiados, o destaque ficou para os seminovos, que tiveram crescimento de 8,8% no período, somando 412 mil unidades. Já os modelos novos somaram 204 mil financiamentos, valor 10,1% superior a janeiro de 2025.

Veículos pesados

Considerando-se apenas o financiamento de automóveis leves, o crescimento foi de 8,7% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas financiadas de motos subiram 21,9%.

No entanto, houve queda em relação aos veículos pesados. Nesse caso, as vendas por financiamentos apresentaram queda de 3,2%, puxado pela queda de 25,1% dos modelos zero quilômetro, apesar do avanço de 10,9% nos veículos usados.

Preços

Os preços dos veículos – tanto os novos quanto os usados - ficaram estáveis em janeiro, na comparação com dezembro de 2025. Em relação aos usados, houve uma queda média de 0,30% nos preços dos veículos. Entre os veículos novos a variação média também foi pequena, com queda de 0,30% na comparação com dezembro do ano passado. 

Segundo a B3, a redução dos preços dos veículos novos perdeu força em janeiro, o que mostra um início de ano mais estável para o setor.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Serviços de zeladoria são reforçados na região norte de Suzano
Cidades

Serviços de zeladoria são reforçados na região norte de Suzano

Procuradora do município fará palestras sobre precatório e RPVs na OAB Suzano
Cidades

Procuradora do município fará palestras sobre precatório e RPVs na OAB Suzano

Por dia, Secretaria de Transporte realiza melhorias em dez pontos de Suzano 
Cidades

Por dia, Secretaria de Transporte realiza melhorias em dez pontos de Suzano 

Projeto Guerreiras do Centro Oncológico promove encontro sobre o impacto do câncer na família
Cidades

Projeto Guerreiras do Centro Oncológico promove encontro sobre o impacto do câncer na família

GCM encerra ocupação irregular em área de proteção ambiental próxima à estação Gianetti
Cidades

GCM encerra ocupação irregular em área de proteção ambiental próxima à estação Gianetti

PROCON e Coordenadoria da Mulher realizam ação de conscientização sobre Protocolo "Não Se Cale"
Ferraz

PROCON e Coordenadoria da Mulher realizam ação de conscientização sobre Protocolo "Não Se Cale"