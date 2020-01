Fios pendurados e caídos continuam atrapalhando pedestres

É praticamente impossível andar pelas ruas de Suzano sem encontrar ao menos um fio solto ou pendurado nos postes da cidade. Nas ruas da região central, como General Francisco Glicério e Benjamin Constant, há dezenas fios à altura dos olhos, e caídos nas calçadas. A situação preocupa os pedestres e moradores da região, que precisam dividir espaço com os fios, sendo que muitas vezes não há como saber se estes são energizados ou não.

Para a comerciante Josélia dos Santos Gonçalves, os fios não atrapalham na locomoção pelas calçadas, ou a entrada dos clientes nas lojas. Ela diz que os fios não chegaram a cair, mas ficam pendurados nos postes. Mesmo estando há seis meses na região, a comerciante relata que nunca viu nenhuma manutenção sendo feita na rua onde tem a sua loja.

Há também quem reclame da quantidade de fios nos postes. Camila Silva é vendedora de uma loja no centro, e fala da estética da cidade com o emaranhado de fios. "Atrapalha o visual da cidade. Acaba parecendo uma cidade suja e desorganizada, pior do que realmente é. É muito feio andar pela cidade, e ver ela assim, dessa forma". Ela ainda fala sobre a periculosidade de andar pelas calçadas. "Os fios que estão caídos muitas vezes também estão desencapados e não tem como a gente saber se passa energia elétrica ou não. A gente que é adulto consegue ver e desviar, mas muitas vezes uma criança ou idoso não vê, e pode ser perigoso".

Em nota a EDP disse que para que seja realizada a retirada de fios excedentes da cidade, as empresas que ocupam os postes da companhia realizam um trabalho contínuo por meio de um grupo de trabalho que foi constituído na Municipalidade. Este grupo é composto pela EDP, empresas de telefonia, internet e TV a cabo, e a Prefeitura de Suzano.

Além disso, a empresa informou que os resultados e desdobramentos das ações dos grupos de trabalho, são divulgados periodicamente, por meio de reuniões na prefeitura. Atualmente as equipes iniciaram a atuar nas regiões do Jardim Dona Benta e Jardim Gardênia Azul.