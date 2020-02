Fiscais combatem ligações clandestinas de energia elétrica

Agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas realizaram na noite desta segunda-feira (03/02) uma operação para combater o uso clandestino de eletricidade a partir de fiações irregulares em postes. A ação ocorreu na avenida Jorge Bei Maluf, no Parque Maria Helena, onde foram localizados dois pontos irregulares.

Com início às 19h30, a blitz contou com a atuação de seis fiscais e de agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Guarda Civil Municipal (GCM), da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, além de duas viaturas da 4ª Companhia de Suzano, do 32º Batalhão da Polícia Militar. Durante os trabalhos, foram localizados dois pontos irregulares de energia.

“Ao percebermos os atos ilegais, acionamos o setor de Iluminação Pública da cidade para que fosse averiguada a situação dos locais. Com a análise, foi constatada ligações irregulares. Em seguida, os servidores deram início aos devidos reparos e adequações para garantir a segurança de todos”, explicou o diretor de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares.

Os serviços por parte do setor de Iluminação Pública seguem até quarta-feira (05/02). Além dos reparos, o departamento ligado à Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos também enviará os dados, via notificação, à EDP São Paulo para ciência e reforço na fiscalização.

A expectativa é que a ação continue ao longo do mês, a fim de evitar que estes e outros pontos sejam utilizados de maneira clandestina. Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas à Ouvidoria Geral do Município, pelo telefone 0800-774-2007, ou diretamente ao Departamento de Fiscalização de Posturas, no número (11) 4745-2046.