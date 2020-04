Fiscais de Posturas de Suzano intensificam orientação em bancos, casas lotéricas e Correios

O Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano intensificou as ações de orientação às agências bancárias em razão do novo decreto publicado na última terça-feira (7), que determina cuidados específicos por parte deste segmento para o combate ao novo coronavírus (Covid-19). Nesta quarta-feira (8), os agentes municipais estiveram presentes em instituições financeiras da área central.

“Ainda nesta semana faremos este trabalho nas casas lotéricas e locais de serviço postal, até porque estamos em um período mais movimentado nestes estabelecimentos, por causa de pagamentos e liberação de benefícios. Nesta quarta-feira encontramos funcionários devidamente identificados orientando os clientes nas filas, apesar das pessoas ainda estarem muito próximas umas das outras”, explicou Edson Tavares, diretor do Setor de Fiscalização de Posturas.

Conforme o decreto municipal n° 9.450/2020, publicado na última terça-feira, instituições financeiras, casas lotéricas e serviço postal deverão ter pelo menos um profissional qualificado para organizar as filas internas e externas, com a oferta, inclusive, de álcool em gel aos clientes.

Também deverão colocar à disposição máscaras e álcool em gel para todos os colaboradores com atendimento direto ao público e aos operadores de caixa; fazer controle de acesso para impedir aglomerações; demarcar no solo a distância de dois metros entre cada cliente que aguardar na fila; e promover constante higienização do local.

Além disso, os estabelecimentos, se possível, poderão colocar um profissional na entrada para aferir a temperatura corporal de seus clientes, orientando aqueles que apresentarem indicativos de serem portadores da enfermidade.